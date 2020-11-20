"تورتوم" أكبر شلال بتركيا يرتدي ثوب الخريف الساحر

يبهر شلال تورتوم بولاية أرضروم شرقي تركيا، الذي يعد الأكبر في البلاد، عشاق الطبيعة خلال فصل الخريف.

ويقع الشلال في قضاء أوزون دره، ويعد مقصدا لهواة التنزه والتصوير في أجواء الخريف الساحرة.

كما يستمتع الزوار بشرفات المراقبة ومسارات المشي حول الشلال، فضلا عن الإضاءة الليلية التي تضفي مزيدا من الجمال.

ويعد الشلال الذي تنهمر مياهه من ارتفاع 48 مترا، إحدى الوجهات المفضلة للسياح في المنطقة.

وقال الزائر هاكان باي، إنه جاء رفقة عائلته لرؤية الشلال الذي يعتبر أحد أروع الأماكن الطبيعية في تركيا.

ولفت إلى أن الشلال اكتسب جمالا ساحرا مع ألوان الخريف.

بدوره قال تانر صاري، إن المرء يشعر بالسكينة لدى زيارة هذا الموقع، ونصح الجميع برؤية أكبر شلالات تركيا.