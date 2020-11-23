رغم الجائحة.. أكثر من 13 مليون سائح يزور تركيا خلال 10 أشهر

دخل تركيا للسياحة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، 13 مليونا و652 ألف و641 سائحا.

ووفق بيانات وزارة الثقافة والسياحة، اطلعت عليها الأناضول، استقبلت تركيا 11 مليونا و200 ألفا و892 زائرا أجنبيا، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني-أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

فيما بلغ عدد المغتربين ممن قدموا إلى تركيا لغايات سياحية وترفيهية، مليونين و451 ألفا و749، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، ليبلغ بذلك إجمالي السياح الوافدين للبلاد 13 مليون و652 ألف و641 حتى نهاية أكتوبر الماضي.

وتصدّر الروس قائمة السياح الأجانب الأكثر زيارة لتركيا، بواقع مليون و911 ألفاً و264 زائرا، تلاهم الألمان بمليون و37 ألفا و293، ثم البلغار بـ997 ألفا و470، في الأشهر الـ10 الأولى من 2020.

كما تصدر الروس قائمة أكتوبر الماضي، بـ489 ألفا و836 سائحا، ثم البلغار بـ232 ألفا و846 والأوكرانيين بـ255 ألفا و651.

وعلى خلفية انتشار فيروس كورونا، تراجعت أعداد السيّاح القادمين إلى تركيا خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2020، بنسبة 72.49 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.