تشاوش أوغلو: تركيا أصبحت علامة تجارية في السياحة

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو إن بلاده أصبحت علامة تجارية في السياحة.

وشارك تشاوش أوغلو، في كلمة له عبر الفيديو كونفرنس، في"المؤتمر الدولي العاشر لسياحة المنتجعات" الذي نظمه "اتحاد مشغلي الفنادق السياحية في البحر المتوسط"، الخميس، في أنطاليا (جنوب غرب).

وأضاف: "نولي قيمة كبيرة لجهودكم المبذولة لإبقاء القطاع نشطاً في فترة يغلق فيها العالم بسبب الوباء. ونحن بذلنا جهودًا كبيرة في هذا الصدد".

وأشار إلى أن تركيا التي تمتلك بقعة جغرافية لا مثيل لها وقيم ثقافية غنية للغاية، باتت بلدا يحسد عليه في مجال السياحة.

وقال: "أصبحنا علامة تجارية في السياحة التي باتت من أهم موضوعات الدبلوماسية التركية اليوم. وأنا أولي اهتمامًا خاصًا لدبلوماسية السياحة. نحن دائما نعطي الأولوية لهذه المسألة في أنشطتنا الدبلوماسية".

وشدد أن العالم يواجه اختبارًا غير مسبوق خلال العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولفت إلى أن السياحة من القطاعات المفضلة للاقتصاد.

وأضاف: "مما لا شك فيه أن السياحة والسفر هما من أكثر القطاعات تضررا من آثار كورونا في جميع أنحاء العالم. وقد اتخذنا سلسلة تدابير منذ يونيو لتقليل هذه الآثار السلبية وتحفيز السياحة".