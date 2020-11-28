"حديقة أتاتورك بلغراد".. مقصد مثالي لسكان إسطنبول في الخريف

تقدم حديقة "أتاتورك بلغراد" في إسطنبول، لزوارها فرصة الاستمتاع بمناظر فريدة في غاية الجمال والسحر تتضمن كافة ألوان فصل الخريف.

اُفتتحت الحديقة عام 1949 على يد العالم خير الدين كاياجيك، بهدف إجراء بحوث على النباتات والأشجار، حيث تعد بمثابة مختبر مكشوف يقصده العلماء ومحبو الطبيعة، وتم افتتاح أبوابها لكافة الزوار بدءا من عام 2011.

وتقع الحديقة جنوب شرق غابة "بلغراد"، وتبلغ مساحتها 296 هكتار، وتضم أكثر من 1600 صنف من النباتات والأشجار الأجنبية تم جلبها من مختلف أرجاء العالم، وحوالي 400 صنف محلي نادر خاص بالمنطقة، فضلا عن 3 بحيرات اصطناعية.

وتأتي الحديقة في مقدمة الأماكن التي يقصدها سكان إسطنبول، الراغبين في الهرب من صخب الحياة اليومية إلى مكان هادئ للاستراحة والاستمتاع بجمال الطبيعة في فصل الخريف، حيث يزورها سنويا حوالي 200 ألف شخص.