السياح الأجانب ينفردون بشواطئ أنطاليا

استمتع السياح الأجانب بأشعة الشمس ونقاء البحر في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا وسط هدوء عمّ الشواطئ في ظل حظر تجول المواطنين في إطار مكافحة فيروس كورونا.

والسياح الأجانب معفيون من القيود التي فرضتها الحكومة التركية على التجول يومي السبت والأحد، وخلال ساعات معينة من بقية أيام الأسبوع.

وبلغت حرارة الطقس 18 درجة مئوية وماء البحر 22 درجة مئوية في أنطاليا التي تشتهر عالميًا بأنها "عاصمة السياحة" في تركيا.

وتكاد الشوارع والأزقة والساحات تخلو من المواطنين بالكامل نظرًا للالتزام بالتدابير المعلنة.

وشهدت الشواطئ في منطقة "قونية ألتي" حركة كثيفة من السياح الأجانب الذي استغلوا الفرصة لقضاء أوقات أكثر متعة.