بجبل "أناماس" التركي.. الشتاء والخريف في آن واحد

تشهد مناطق بولاية قونية وسط تركيا، موسمي الشتاء والخريف في آن واحد، حيث تغطي الثلوج قمة جبل "أناماس" ببلدة "باي شهير"، وتعيش سفوحه أجواء الخريف بشمس مشرقة وهواء عليل.

"بحيرة باي شهير" أكبر حوض للمياه العذبة في تركيا، يحيط بها جبل أناماس، وتقضي هذه المنطقة حاليا أيام الخريف، بهواء بارد وشمس دافئة.

ووسط هذه الأجواء الجميلة، يتنزه المواطنون على ضفاف البحيرة، تارة يتأملون مشهد جبل أناماس الساحر، المغطى بالثلوج، وتارة أخرى يستمتعون بإطعام طيور النورس، وصيد السمك في البحيرة.

وعند المغيب، ومع إرسال الشمس آخر خيوطها، يبدل جبل أناماس ثوبه الأبيض، برداء أحمر، ليتشكل أمام الناظرين منظر بديع يأسر الألباب.

وفي حديث للأناضول، قال السائح الروسي "ديميتري ماكسيموف" إنه أعجب كثيرا بطبيعة البحيرة والمنطقة.

وقال "هذا المكان جميل جدا، فالجبل المغطى بالثلج والبحيرة رائعان"

وأردف :"إنه لشعور مختلف تماما أن تعيش كلا الموسمين في نفس الوقت".

بدوره قال الزائر التركي "حسين أري" إن قرب الجبل والبحيرة من بعضهما يشكل فرصة للاستمتاع بجمال الطبيعة.

وأشار إلى أن الجبل يشهد فصل الشتاء، بالتزامن مع أجواء الخريف عند البحيرة، داعيا إلى انتهاز الفرصة وزيارة المنطقة.