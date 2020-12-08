إحياء تاريخ مدينة "سيدرا" الأثرية في أنطاليا عروس الساحل الجنوبي

"أقيمت مدينة سيدرا القديمة في القرن الثالث قبل الميلاد، واحتلت مركزاً هاماً بين مدن الإمبراطورية الرومانية."

لطالما كانت تركيا على مدى تاريخها الطويل، مهداً للكثير من الحضارات والإمبراطوريات العظيمة، التي تركت بصماتها بطرق تعكس خصوصية كل منها. ولا تزال المدن القديمة والمواقع الأثرية في البلاد، تكشف عن التنوع التاريخي والثقافي لأراضي الأناضول. ومن بين الأماكن التاريخية التي لا تزال مغمورةً بما لا يناسب قدرها العظيم، مدينة "سيدرا" القديمة في ولاية أنطاليا السياحية المطلة على ساحل البحر المتوسط. ويقدم هذا المقال دعوة مفتوحة لعشاق الآثار لاكتشاف تاريخ "سيدرا" القديمة، والحضارات التي مرت عليها بعد أن سلطت أعمال التنقيب الأخيرة الضوء على الفترات الهلنستية والرومانية والبيزنطية والسلجوقية فيها.

كشفت أعمال الحفر والتنقيب التي أجريت بدعم من المديرية العامة للممتلكات الثقافية والمتاحف التابعة لوزارة الثقافة والسياحة التركية، أن تأسيس مدينة "سيدرا" القديمة يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وأنها ظلت مأهولة بالسكان حتى القرن الثالث عشر، لكنها ازدهرت وتألقت عندما أقيمت الأسوار من حولها، لتعيش عصرها الذهبي في القرن الثاني بعد الميلاد.

وتتميز المدينة القديمة الواقعة في منطقة ألانيا، بأنظمة الري والصرف الصحي التي تشكل بنيتها التحتية الفريدة وبالشارع الرئيسي الذي تصطف الأعمدة على جانبيه بتصميم مذهل، بالإضافة إلى حمامات السباحة وصهاريج تخزين المياه النظيفة، والمعبد القديم وورشات الأعمال الحرفية والمتاجر. إلى جانب كهف المعمودية الأكثر قيمة منذ العصر المسيحي المبكر بسبب لوحاته الجدارية التي توثق مراحل المعمودية التي كانت تتم داخله وطقوسها. ويمكن للسياح زيارة كل هذه الأماكن مجاناً.

وفي معرض حديثه لوكالة أنباء الأناضول قال البروفيسور "إرتوغ إرغورار" رئيس فريق التنقيب في المدينة القديمة، إن "سيدرا" كانت من أهم مدن منطقة كيليكيا. وأن الكشف عن شارع الأعمدة الذي يعتبر قلب المدينة النابض خلال عصور ازدهارها، تم في الفترة بين 1994-1999 في إشارة إلى أن أول أعمال التنقيب في المدينة بدأت خلال هذه الفترة.

وأضاف "إرغورار" مشيراً إلى التركيز على المباني الرئيسية في وسط المدينة خلال أعمال التنقيب عام 2019:"اكتشفنا نماذج معمارية من العصور القديمة في سيدرا. ونظراً للتضاريس القاسية التي تتمثل بوجود الكثير من المرتفعات الشديدة الانحدار، فقد قام سكان سيدرا بمعالجة الصخور الطبيعية التي يصل ارتفاع بعضها إلى 400 متر فوق سطح البحر، قبل أن يقيموا عليها نماذجهم المعمارية الفريدة". مؤكداً أن العمارة الرومانية والبيزنطية هي السائدة في المدينة بأكملها. وأنهم خلال الحفريات الأخيرة، عثروا على قطع خزفية تعود إلى سلاجقة الأناضول أيضاً.

وأوضح "إرغورار" أن القطع الأثرية المكتشفة في الحفريات السابقة تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، مضيفاً: "أثناء أعمال التنقيب عام 2020، وجدنا خزفيات يعود تاريخها إلى القرن التاسع قبل الميلاد أو ما يعرف بالعصر الحديدي، في منطقة واحدة. لقد تم الحفاظ على معظم المباني في المدينة القديمة حتى يومنا هذا لأن سكان المنطقة قاموا بتكييف الهيكل الجيولوجي مع الهندسة المعمارية وبالعكس فإنهم اختاروا الكثير من النماذج المعمارية وفقاً لتضاريس المنطقة".

وفي إشارة إلى أن البنية التحتية هي إحدى الأنظمة الهامة في المدينة، قال "إرغورار" إن نظام توزيع المياه قد تم إعداده بربط القنوات بالصهاريج قبل إنشاء المباني الكبيرة في المدينة، وأضاف: "يمكننا رؤية هذا النظام في الحمام الرئيسي على وجه الخصوص. لقد استخدموا موارد المياه الطبيعية في تأسيس المدينة بشكل جيد للغاية، وقاموا بتخزين المياه النظيفة". موضحاً أنهم لم يتوصلوا بعد إلى وظائف بعض المباني التي اكتشفوها، وأن الحفريات تكثفت في منطقة الحمام الرئيسي الذي يمثل أفضل مبنىً تم الحفاظ عليه في المدينة. وأشار إلى أن النقوش الرومانية المكتشفة في هذه المنطقة، دلّت على وجود مجمع رياضي للمصارعة أيضاً.

وقال "إرغورار" إن شارع الأعمدة الذي يقع في قلب مدينة "سيدرا" ذو هندسة معمارية رائعة حيث كانت ترتفع فيه أعمدة الغرانيت المغطاة بسقف فريد، وتم بناء متاجر كبيرة في الجهة الخلفية منه. إلى جانب ذلك، تشير بعض أماكن العمل التي تم اكتشافها إلى أن سكان المدينة كانوا يعملون بشكل مكثف في صناعة زيت الزيتون وصناعة النبيذ. وأضاف:" نعلم أن الحاويات الكبيرة ذات المقابض المزدوجة، كانت تُصدّر من هنا إلى معظم مدن الإمبراطورية. كما أوضحت النقوش الموجودة في شارع الأعمدة أن المدينة تضم مبنى للبرلمان، وكان يعتقد سابقاً أنه يقع في الجزء السفلي من المدينة. لكن الدراسات الحديثة أظهرت أن مبنى البرلمان يقع على الشرفة في شارع الأعمدة".