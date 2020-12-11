الأتراك يجدون في قرية "شيرينجه" ملاذاً آمناً من الوباء

اعتاد الناس مع حلول شهر ديسمبر، زيارة قرية "شيرينجه" Şirince الهادئة القريبة من مدينة سلجوق بولاية إزمير الغربية. ولكنهم بدؤوا في هذه الأيام بالتحديد بالتوافد إلى القرية بأعداد أكبر من قبل، هرباً من القيود المفروضة بسبب تفشي الفيروس المستجد.

وكانت القرية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 500 نسمة، قد احتلت في عام 2012 عناوين الصحف باعتبارها ذكرت في تفسيرات بعض الروحانيين بأنها واحدة من مكانين آمنين على وجه الكرة الأرضية إلى جانب قرية فرنسية، بعد أن شاع أن نهاية العالم ستكون في 21 ديسمبر عام 2012.

وفي ذلك اليوم توافد المئات إن لم يكن الآلاف من الزوار، لانتظار الحدث الكارثي المزعوم في تلك القرية الآمنة، مما ساعد في جلب الشهرة إلى ذلك المكان الجذاب الذي اعتقد أنه سيكون ملاذاً آمناً.

واليوم، تجذب "شيرينجه" الزوار من المدن الكبرى والكثير من الضيوف والسياح الذين يتطلعون إلى الهروب من الإغلاق الخانق في المساء وحظر عطلات نهاية الأسبوع، حيث تقع القرية وسط الطبيعة المورقة بألوان تجمع الخريف والشتاء في ثوب ربيع حالم بالدفئ.

وتضم "شيرينجه" منازل مذهلة يزيد عمر بعضها عن 100 عام، تم تحويل قسم كبير منها إلى فنادق صغيرة ليقيم فيها الزوار. ويوجد في القرية الصغيرة حالياً حوالي 45 فندقاً ونزلاً يمكنها استضافة 500 زائر. وتزدهر الحجوزات فيها عادةً في عطلات نهاية الأسبوع.

وللقرية الوادعة أزقة مرصوفة بالحجارة تستلقي على منحدر أخضر وتحيط بها أشجار الزيتون. ويستمتع الزوار بالتجول فيها وصولاً إلى منازلها التي تتميز بنوافذ بيضاء كبيرة. وكانت القرية عبر التاريخ موطناً لطائفة أرثوذكسية يونانية غادرت في عام 1922 خلال التبادل السكاني الذي تم بعد الحرب العالمية الأولى.

وفي حديث لوكالة أنباء الأناضول مع صاحب أحد الفنادق الصغيرة يوم الأحد، قال "مصطفى أوزان" إن الحجوزات ارتفعت بشكل كبير بمجرد تطبيق حظر التجوال، وأضاف:"نحن نلتزم بقواعد النظافة وضيوفنا يحبون قريتنا كثيراً".

كما تحدثت "سيفجي يلماز" وهي زائرة جاءت إلى القرية من ولاية "آيدين" في عطلة نهاية الأسبوع وقالت: "إنها قرية جميلة حقًا".

تجدر الإشارة إلى أن أزقة "شيرينجه" تخلو من الناس بعد دخول حظر التجول حيز التنفيذ كما هو الحال في أي مكان آخر في تركيا، لكن الزوار يستمتعون بالتنقل بحرية في باحات المنازل التي يقيمون فيها.