إسطنبول.. وزير الثقافة التركي يعرّف بتمثال "الإلهة كوبيلي" بعد استعادته

عقد وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، الأحد، اجتماعا للتعريف بتمثال "الإلهة كوبيلي"، الذي يقدر عمره بـ 1700 عام، عقب وصوله إلى موطنه الأصلي تركيا بعد نحو 5 عقود على تهريبه، إلى إسرائيل ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال اجتماع للوزير في متحف علم الآثار بمدينة اسطنبول، حيث يعرض التمثال، عقب وصوله إلى تركيا مساء السبت.

وأفاد أرصوي بأن وزراته تقوم بأعمال مكثفة من أجل المحافظة على الثروة الثقافية وتراث البلاد، ولصالح البشرية جمعاء.

وأضاف: "نتيجة جهود دائرة مكافحة التهريب، ووزارة السياحة وصل تمثال كوبيلي إلى وطنه، وأثبتت تركيا أنه يعود لمنطقة الأناضول عبر دراسات علمية انطلاقا من التشابه النمطي مع تماثيل مشابهة له معروضة في متحف مدينة أفيون قرا حصار".

وأردف أنه تم تهريب التمثال في الستينيات إلى إسرائيل، وفي 2016، تقدم مواطن إسرائيلي لسلطات بلاده بطلب لنقله إلى خارج البلاد، ليصل التمثال بعدها إلى الولايات المتحدة من أجل بيعه في مزاد علني.

وأضاف أن الوزارة تدخلت عندما علمت بالأمر وشرعت في القيام بالإجراءات القانونية لاسترجاعه، مقدمة الدلائل اللازمة على أنه يعود لتركيا.

وتابع: "أثبتت الوثائق التي توصلنا إليها من أرشيف إدارة متحف أفيون قرا حصار في ذلك الوقت، والمعلومات العلمية إضافة إلى تصريحات شهود عيان، أن التمثال يعود إلى منطقة الأناضول، وتمكنا من استرجاعه بعد موافقة الشخص الذي كان التمثال بحوزته".

والسبت، أعلنت وزارة الثقافة والسياحة استرجاع تركيا تمثال "الإلهة كوبيلي"، بعد 5 عقود على تهريبه إلى إسرائيل ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقبل نقله إلى ولاية "أفيون قرا حصار"، غربي تركيا، ليعرض في متحف جديد قيد الإنشاء، تم عرض تمثال "كوبيلي" في متحف علم الآثار بإسطنبول.

وتعتبر " كوبيلي" إلهة الجبال والطبيعة والخصوبة لدى شعوب آسيا الصغرى (الأناضول). وانتقلت ثقافة كوبيلي إلى اليونان في بدايات القرن السادس قبل الميلاد ووصلت منها إلى روما عام 204 قبل الميلاد، وكانت إحدى آخر "الآلهة" التي اضمحلت عبادتها بعد ظهور المسيحية.