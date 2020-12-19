تركيا.. مركز أرجيس للتزلج يفتتح موسم السياحة الشتوية

افتتح مركز أرجيس للتزلج في ولاية قيصري وسط تركيا موسم السياحة الشتوية، حيت وصلت طائرة تحمل على متنها 200 سائح في رحلة مباشرة من أوكرانيا إلى قيصري.

وأفاد بيان صادر عن بلدية قيصري الكبرى، السبت، أن مركز التزلج في جبل أرجيس حصل على شهادة السياحة الآمنة خلال فترة وباء كورونا، الأمر الذي جعله محط اهتمام السياح الأجانب.

وأضاف البيان أن مركز أرجيس للتزلج أصبح أحد أهم مراكز السياحة الشتوية في العالم، بفضل مدارجه الملائمة للمواصفات العالمية، وتجهيزه بأحدث المعدات التكنولوجية، وبنيته التحتية القوية، وسهولة الوصول اليه.

وقال رئيس بلدية قيصري "ممدوح بيوك قليج" إن جبل أرجيس يتميز بخصائص فريدة في العالم.

وأضاف أن مركز أرجيس للتزلج، يواصل فعالياته منذ 193 عاماً، وحاصل على شهادة مركز تزلج آمن (Safe Ski Resort) من مؤسسة "بيرو وريتاس" الدولية، وهي شركة متخصصة في الاختبار والمراقبة وإصدار الشهادات تأسست عام 1828.

وأوضح أن "مركز أرجيس ، يعد مركز التزلج الأول والوحيد في العالم الذي يحصل على هذه الشهادة، ما يعد مفخرة لنا".

وتابع: "افتتحنا موسم السياحة الشتوية لهذا العام، وننتظر ضيوفنا من الخارج، ووصلت قافلة من السياح الأوكرانيين مكونة من 200 شخص".

وأوضح: "من الآن فصاعدًا ، ستستمر الرحلات الجوية في الوصول إلى قيصري من روسيا وأوكرانيا وبولندا كل أسبوع خلال الموسم".