تركيا تحتل المرتبة الأولى في سوق السياحة الخارجية الروسية

بالرغم من انتشار جائحة كوفيد-19 التي تسببت بأضرار مستمرة في سوق السياحة العالمي، ظلت تركيا الوجهة الأولى للسياح الروس في عام 2020 .

فقد نشر اتحاد مشغلي الرحلات السياحية في روسيا يوم الخميس تقريراً لتوقعات السياحة جاء فيه أن حوالي 1.6 مليون سائح من روسيا زاروا تركيا هذا العام، بالرغم من أن عدد الوافدين الروس إلى تركيا قد انخفض بأكثر من 77% في عام 2020، مقارنة بعام 2019 الذي لم يكن فيه الوباء موجوداً حيث زار البلاد أكثر من 6.9 مليون سائح روسي.

ولم تسجل أي دولة أخرى رقماً يقارب استضافة مليون سائح روسي، إذ شهدت تايلاند التي احتلت المركز الثاني بعد تركيا ما يزيد قليلاً عن 500.000 سائح روسي.

ووفقاً للتقرير، تراجعت السياحة الخارجية الروسية بنسبة 77.5% هذا العام بعد أن علقت موسكو حركة الطيران الدولية في 27 مارس في محاولة لوقف انتشار كوفيد-19.

واستؤنفت الرحلات الجوية بين تركيا وروسيا في 10 أغسطس وعلى الفور بدأت الطائرات المستأجرة والمجَدولة في جلب آلاف السياح الروس إلى المنتجعات التركية.