رغم كورونا.. أنطاليا التركية تستقبل أكثر من 3.5 ملايين سائح في 2020

استقبلت عاصمة السياحة التركية، ولاية أنطاليا، نحو 3 ملايين ونصف المليون سائح، على الرغم من جائحة كورونا التي ضرب أرجاء المعمورة.

وبحسب المعطيات التي جمعها مراسل الأناضول، بلغ عدد السياح القادمين لأنطاليا منذ بداية العام حتى 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري 3 ملايين و 410 آلاف و410 سواح.

وفي تصريحات للأناضول أكد والي أنطاليا أرسين يازجي، أنّ وضع السياحة في الولاية كان أفضل بكثير من مثيلاتها في المدن السياحية المتوسطية.

وقال :"الفنادق في الكثير من المدن المتوسطية أغلقت أبوابها، أما في أنطاليا فنسبة الحجوزات على مدار 3 أشهر من العام كانت جيدة جدا".

وأثنى يازجي على إجراءات السلامة الصحية وتدابير التباعد الاجتماعي التي وضعتها وزارة السياحة التركية ووضع برنامج "السياحة الآمنة" للفنادق.

واحتل الروس المرتبة الأولى في قائمة السياح الأجانب الأكثر زيارة لولاية أنطاليا التركية، بواقع مليون ونصف المليون سائح، ثم الأوكرانيين ثم الألمان ثم البريطانيين.

وتُعرف أنطاليا بـ"عاصمة السياحة" التركية، وتتمتع بمزايا خاصة، بفضل "برنامج شهادة السياحة الآمنة" الذي بدأته وزارة الثقافة والسياحة، ما جعلها عنوانًا لعطلة سياحية "صحية وآمنة وممتعة" خلال فترة انتشار الوباء.

كما احتلت أنطاليا المرتبة الأولى في تصنيف الهيئة الدولية لشواطئ الراية الزرقاء لعام 2020، الخاص بتلك الشواطئ.