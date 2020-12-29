"بالاندوكان".. وجهة السياح المفضلة للتزلج في تركيا

بفضل أجوائه ومناظره الطبيعية وجودة وطول مضامير التزلج فيه، بات مركز "بالاندوكان" بولاية أرضروم شمال شرقي تركيا، وجهة مفضّلة للتزلّج بالنسبة للسيّاح الأجانب، وخاصة الروس والأكرانيين منهم.

وأفاد مراسل الأناضول بأن إغلاق العديد من مراكز التزلّج في بعض الدول، بسبب وباء كورونا، دفع السيّاح في تلك البلدان، لتحويل أنظارهم إلى مركز "بالاندوكان" للتزلّج.

يقع المركز على بعد 20 كلم من مطار أرضروم، و4 كيلو مترات عن مركزها، ويستضيف فعاليات دولية للرياضات الشتوية.

ويتميّز المركز بجودة وطول مضامير التزلّج، وسهولة الوصول إليه، فضلاً عن موقعه بين الطبيعة، ما يجعل منه وجهة مفضلة للسياح المحليين والأجانب.

ويستضيف المركز حالياً قرابة ألف سائح أجنبي قدموا من بلدان مختلفة، أبرزها أوكرانيا، وروسيا، ومولدوفا وغيرها من البلدان الأوروبية.

ويحتوي المركز على فنادق خمس نجوم، ومنازل خشبية مستقلة وغيرها من الخدمات التي تزيد من الإقبال السياحي عليها.

وفي حديثه للأناضول، قال كرشاد أوزاكان، ممثل اتحاد وكالات السياحة التركية "تورساب" في منطقة شمال غربي الأناضول، إن زيادة أعداد رحلات الطيران المباشرة إلى ولاية أرضروم، عزز من الإقبال على مركز "بالاندوكان" للتزلّج.

بدورها، أعربت السائحة الروسية، لارا تانجوفا، عن إعجابها بمركز "بالاندوكان"، ومضامير التزلّج فيه.

أما الزائر الأوكراني، ألكسندر أرغوفيتش، قال إن أجواء "بالاندوكان" وجماله الطبيعة يفوق نظرائه في العديد من مناطق العالم التي زارها من قبل.