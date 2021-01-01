"أورمانيا".. محمية تركية الأكبر أوروبياً تستقبل 5 ملايين زائر

استقبلت محمية "أورمانيا" التي تعتبر أكبر محمية طبيعية في أوروبا والواقعة في ولاية قوجة إيلي شمال غربي تركيا، خمسة ملايين زائر خلال 2020 رغم وباء كورونا.

وقال رئيس بلدية قوجه إيلي الكبرى، "طاهر بيوك أكن"، للأناضول، الجمعة، إن محمية أورمانيا افتتحت في أيار/ مايو 2018 في قضاء قارتبة التابع للولاية.

وأضاف أن حديقة أورمانيا تعد محمية طبيعية رائعة، ويتوافد لزيارتها الملايين كل عام، وتستقبل أكبر عدد من الزوار بين نظيراتها في تركيا، وهي أكبر محمية طبيعية في أوروبا.

ولفت إلى أن المحمية استقبلت نحو خمسة ملايين زائر خلال العام الماضي، رغم جائحة كورونا.

وبيّن أن المحمية تعد أحد المراكز السياحية التي يقصدها السياح الأجانب في تركيا، وخصوصاً القادمين من ألمانيا، والولايات المتحدة، وبلغاريا، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، وسويسرا وبريطانيا.

وأكد أن المحمية تضم مختلف أنواع الحيوانات البرية، والطيور، كما تتيح للزوار أماكن للتخييم لقضاء أوقات ممتعة في الطبيعة.