باموق قلعة التركية تستقبل 625 ألف سائح في 2020

استقبلت منطقة باموق قلعة الشهيرة بترسبات الترافرتين (الجيرية) بولاية دنيزلي غربي تركيا، 625 ألفا و120 سائحا طيلة عام 2020.

في أبريل/ نيسان 2020 أغلقت المنطقة السياحية أبوابها أمام الزوار ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا؛ إلا أنها عادت لاستقبال الضيوف مع مطلع يونيو/ حزيران من العام نفسه تماشيا مع العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا مع الالتزام بقواعد التباعد والنظافة.

وعلى مدار العام سار 625 ألفا و120 سائحا وزائرا محليا فوق ترسبات الترافرتين البيضاء، وانطلقوا في رحلة تاريخية بزيارة مدينة هيرابوليس الأثرية، مستمتعين بدخول المسبح التاريخي الذي تحافظ مياهه على درجة حرارة عند 36 في فصلي الصيف والشتاء.

وجاء هذا الإقبال على باموق قلعة التي تعرف أيضا باسم "الجنة البيضاء"، رغم القيود المصحوبة بانتشار فيروس كورونا في تركيا والعالم.

ففي 2019، شهدت باموق قلعة استضافة مليونين و580 ألفا و245 زائرا.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال غازي مراد شان، رئيس رابطة الفنادق والمطاعم في دنيزلي، إنه لولا جائحة كورونا لتجاوز عدد الزوار 3 ملايين.

وأعرب عن أمله في موسم سياحي أوفر خلال 2021، لافتا إلى أهمية اعتماد لقاحات مضادة للفيروس في العديد من دول العام.