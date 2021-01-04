التزلج على الثلج ليلاً.. لا تدع كورونا يحرمك من هذه المتعة

أطلق مركز "أرجياس" للتزلج بولاية قيصري الواقعة في وسط تركيا، مشروعا يتيح للراغبين التزلج ليلاً، الأمر الذي حظي بإقبال كبير من الزوار، خاصة السياح الأجانب.

ويشهد المركز وهو من أهم وجهات التزلج في تركيا، إقامة فعاليات التزلج الليلي يومياً خلال أيام الأسبوع.

وفي حديثه للأناضول، قال مراد جاهد جنغي، رئيس المجلس الإداري لشركة أرجياس، إنهم يعملون على إثراء أجواء التزلج الليلي، بأنشطة ترفيهية لتأمين استمتاع السياح بها.

وأضاف أن التزلج ليلاً يُمارس ضمن أجواء من الموسيقا وإضاءة المشاعل والتصوير الليلي.

وأكد أنهم إتاحوا الفرصة أمام زوار "أرجياس" للتزلج أكثر، وسد النقص الناجم عن حظر التجول نهاية الأسبوع، في إطار تدابير مكافحة وباء كورونا.

وشدد على أن إتاحة التزلج ليلاً يساهم في عرقلة الازدحام خلال ساعات النهار، وبالتالي ممارسة هذه الرياضة مع مراعاة تدابير الوقاية من كورونا.

بدورها، أعربت مليكة غوفان، إحدى زائرات "أرجياس"، عن إعجابها بمركز التزلج والمنشآت التي فيها.

وأضافت أن أكثر ما أعجبت به في "أرجياس" هو التزلج بين المشاعل المضاءة ليلاً.