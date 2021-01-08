الصابون العثماني المعطر.. شعبية عالمية لم تتأثر بمر الزمن

لا يزال الصابون المعطر برائحة الفاكهة الذي ينتج على الطريقة العثمانية التقليدية في ولاية أدرنة شمال غرب تركيا، صامداً أمام اختبار الزمن محافظاً على شعبيته المحلية والعالمية فيما لا يزال مصدر رزق لمئات العائلات.

وتعتبر صناعة الصابون المعطر تقليداً موروثاً في ولاية أدرنة منذ القرن السابع عشر حيث يزداد الطلب عليه داخل البلاد ويحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم. وتقوم شركة "EDMIS" التركية لإنتاج الصابون في أدرنة بتصدير الصابون المعطر برائحة الفاكهة والمصنوع على أشكالها أيضاً إلى دول مثل الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا.

ويصنع السكان المحليون في أدرنة خلطة الصابون من عجين من روائح المسك والعنبر والورد قبل تشكيلها في أشكال مختلفة من الفاكهة.

وتستمر هذه الحرفة المحببة اليوم في مركز إنتاج "EDMIS" وتدرس في الدورات التي يقدمها مركز أدرنة للتعليم العام.

وفي حديثه إلى وكالة الأنباء أعرب "جان أورينلي" مؤسس شركة "EDMIS" وزوجته "سيرمين" التي تعمل معه عن سرورهما لنقل الأساليب التقليدية في صناعة الصابون المعطر إلى الأجيال الجديدة. وقالا إنهما سعداء برؤية الاهتمام الكبير الذي تلقاه المنتج التاريخي.

ويجمع الزوجان "أورينلي" في إنتاج هذا الصابون بين أساليب الحرف اليدوية العثمانية مع بعض التقنيات الحديثة ويقومان بتصدير الصابون إلى بلدان مختلفة. وقال "جان أورينلي": "لقد قمنا بتحسين هذه الحرفة في بعض النواحي وتمكنا من دمجها في الأسواق الحديثة ونحن مستمرون في هذا المسار. لقد شهدنا قدراً كبيراً من النجاح منذ المراحل المبكرة".

وأضاف: "بالطبع تأثرنا بالوباء مثل كل الناس. لأن هذا المنتج يباع في كثير من الأحيان كهدية تذكارية في متاجر الهدايا، لذلك تأثر بيعه نتيجة عمليات الإغلاق. ومع ذلك، فإننا نواصل الحفاظ على التقليد حياً وقوياً".

وقالت "سيرمين أورينلي": "نسعى لتطوير الحرف اليدوية وخصوصاً الحرف التقليدية الهامة التي ترتبط باسم أدرنة والتي يجب أن تدوم طالما أن المدينة قائمة. هدفنا هو صنع أجمل نسخة طبيعية للمنتج".

كما تطرقت إلى صعوبات إنشاء منتج أصلي والعمل الهائل الذي يتطلبه تصنيع كل قطعة بشكل يدوي. وقالت: "إنه منتج فريد. إنه ليس صابوناً يمكن العثور عليه في أي مكان في العالم، فهو يتطلب ساعات من العمل اليدوي. وبعد إعطاء الشكل النهائي للصابونة، يجب أن تمر بخمس أو ست عمليات أخرى".

وختم "جان أورينلي" بالقول: "ينطوي إنتاج الصابون المعطر على الكثير من المهارة اليدوية والتفاني. وكثير من الناس الذين حاولوا صنع هذا المنتج توقفوا عن العمل بعد فترة وجيزة. نحن نعمل بكل قوتنا للحفاظ على التقليد".