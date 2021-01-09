"بحيرة السمك" أعلى مسطح مائي في تركيا تكتسي الرداء الأبيض

على ارتفاع 2241 متر في ولاية إغدير شرقي تركيا، تتربع بحيرة بالك أو "بحيرة السمك" التي تصنف كواحدة من أهم الوجهات السياحية في الولاية لطبيعتها وجمالها الساحر.

وتعتبر "بحيرة السمك" إحدى أعلى البحيرات ارتفاعاً عن سطح البحر في تركيا.

وتتميز بحيرة السمك بمائها العذب والنقي في الصيف والشتاء معاً، حيث تمنح الزائر الشعور بعظمة الطبيعة والبهجة والراحة مع تلك المساحات المفتوحة بين جبال وسهول منطقة البحيرة.

وتبعد البحيرة التي تكونت بفعل ثوران بركاني في الماضي، مسافة 74 كلم عن مركز المدينة ويمكن الوصول إليها بسهولة من أي مكان لوجود الطرق المعبدة ووسائل النقل.

وبسبب المناخ البارد لمناطق شرقي الأناضول تتجمد البحيرة تمامًا، ما يضطر السكان المحليون لاستخدام طرق بديلة لصيد الأسماك من البحيرة، عبر إحداث فتحات في الجليد.

ويصل سمك الجليد في البحيرة إلى 20 سم، ما يجعلها مقصداً لعشاق الرياضات الشتوية والتنزه والتقاط الصور.