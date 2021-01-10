تركيا.. "غوبكلي تبه" تستقبل 200 ألف زائر في 2020

استقبلت منطقة "غوبكلي تبه" التركية المدرجة بقائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، 198 ألف زائر خلال عام 2020، رغم جائحة كورونا.

وحظيت المنطقة الأثرية بإقبال واسع وزيادة في عدد السياح المحليين والأجانب، خاصة بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 2019 "عام غوبكلي تبه".

وارتفع عدد زوار المنطقة من 70 ألف زائر في 2018، إلى 412 ألفا و378 زائرًا خلال عام 2019، ليسجل العدد رقمًا قياسيًا.

وخلال شهري يناير/كانون الثاني- فبراير/شباط 2020، ارتفع عدد زوار غوبكلي تبه بنسبة 268 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2019.

حيث ارتفع عدد الزوار من 16 ألفا و797 في يناير/كانون الثاني- فبراير/شباط 2019، إلى 59 ألفا و136 زائرا في الفترة نفسها من 2020.

من جانبها، قالت نائبة رئيس جمعية شانلي أورفة لتنمية السياحة رحيمة يشار، للأناضول، إن إعلان الرئيس أردوغان 2019 عام غوبكلي تبه، قدم مساهمة كبيرة للمنطقة ولولاية شانلي أورفة.

وأشارت إلى أن التوقعات كانت تشير إلى زيارة مليون شخص للمنطقة خلال 2020، إلا أن جائحة كورونا لم تسمح بذلك.

وذكرت أن قطاع السياحة يستعد لاستقبال الزوار خلال العام الحالي، وخاصة عقب إجراء التطعيم بلقاح كورونا، والالتزام بمعايير النظافة والسلامة والصحة.

ويعد معبد "غوبكلي تبه" من أقدم دور العبادة على وجه الأرض، واكتشف عام 1963 على يد باحثين من جامعتي إسطنبول وشيكاغو الأمريكية، واستمرت أعمال الحفر والبحث فيه نحو 54 عاما.

وفي 1995، تم اكتشاف العديد من الآثار بالمنطقة، بينها مسلات حجرية على شكل "T"، تعود للعصر الحجري الحديث، يبلغ طولها بين 3 و6 أمتار، ووزنها بين 40 و60 طنا، عليها رسوم وأشكال حيوانية، وتماثيل بشرية.

وقال وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي السبت إن الطائرة انحرفت على ما يبدو عن مسارها قبل أن تختفي عن الرادار.

وقال صيادون كانوا قرب الموقع في تصريحات لشبكة سي إن إن إندونيسيا ووسائل إعلام محلية إنّهم سمعوا انفجارا واحدا على الأقل لحظة الحادث، وهو ما لم تؤكده السلطات.

في تشرين الأول/أكتوبر 2019 قتل 189 شخصا عندما تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس تابعة لخطوط لايون الجوية، في بحر جاوة بعد 12 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا في رحلة تستغرق ساعة.