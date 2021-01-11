مثلت تركيا الوجهة السياحية الأولى للأوكرانيين في 2020 حيث بلغ عدد السياح الأوكرانيين القادمين إلى تركيا 900 ألف خلال الأشهر العشر الأولى من العام.

وأفاد اتحاد وكالات السفر التركية في بيان، الاثنين، أن رئيسها فيروز باغلي قايا، أجرى اجتماعا عبر الانترنت مع رئيسة وكالة تنمية السياحة الأوكرانية (DART)، ماريانا أوليسكيف.

وفي حديثه خلال الاجتماع قال باغلي قايا إنه شعر بارتياح كبير عند قدوم أول دفعة من السياح الأوكرانيين إلى تركيا مع فتح الحدود الجوية التركية في يونيو/ حزيران الماضي، بعد إغلاقه مؤقنا ضمن تدابير الوقاية من كورونا.

وأشار إلى أن أوكرانيا تعتبر سوقا سياحية مهمة بالنسبة إلى تركيا وقدوم السياح الأوكرانيين رفع من معنوياتهم وساعدهم في الفترة الصعبة.

وأردف "على الرغم من الوباء (كورونا)، استقبلت تركيا ما يزيد على 900 ألف سائح أوكراني خلال الأشهر العشر الأولى من 2020".

وزاد "لديكم مكانة مهمة في سياحتنا، وهناك روابط قوية وعلاقة استراتيجية في القطاع بيننا، ومن ناحية أخرى، تتمتع أوكرانيا بإمكانيات سياحية كبيرة، ما يجعلها مكانًا ذا قيمة كبيرة للسياح الأتراك".

من جانبها، قالت أوليسكيف إن تركيا كانت وجهة الأوكرانيين الأولى في 2020، مشيرة إلى اشتياق الناس الشديد إلى السفر.

وأردفت "يمكن أن تكون إمكانية بيع الجولات السياحية في المدن (الأوكرنية) فرصة جيدة لتركيا، وهي سوق مهمة للأوكرانيين في المدن الكبيرة مثل كييف ولفيف وأوديسا".

ومطلع تموز/يوليو 2020، استقبلت ولايتا أنطاليا (جنوب) وموغلا (جنوب غرب)، التركيتين، أول دفعة من السياح الأوكرانيين، إثر استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، بعد تعليقها ضمن تدابير مكافحة كورونا.