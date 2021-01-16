بعد انخفاض نسبة الإصابات فيها.. أوكرانيا تعيد تصنيف تركيا "منطقة الخضراء"

أعادت أوكرانيا تصنيف تركيا ضمن "المناطق الخضراء" بالنسبة إلى تفشي فيروس كورونا المستجد بعد تسجيلها تراجعا كبيرا في عدد المصابين خلال الأيام الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة الأوكرانية في بيان، الجمعة، إن التحديث الأخير لقائمة الدول من حيث كثافة تفشي كورونا، الذي تجريه كل 14 يوما، يشير إلى تصنيف 128 دولة في المجال الأخضر، و66 في "الأحمر"، أو ما يعرف بدائرة الخطر.

وبحسب القائمة، تمت إعادة تركيا إلى القائمة الخضراء مجددا، مع الانخفاض الكبير في عدد المصابين بالفيروس.

ومع التعديل الأخير، سيتم إعفاء المواطنين الأتراك من إبراز نتيجة اختبار سلبي لفيروس كورونا، أو الخضوع لحجر صحي 14 يوما لدى سفرهم إلى أوكرانيا.

وصنفت أوكرانيا، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تركيا ضمن القائمة الحمراء.

والجمعة، سجلت تركيا 169 وفاة، و8 آلاف و314 إصابة بكورونا، فيما شفي 9 آلاف و109.