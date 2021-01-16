رحلة استكشافية في متاجر المكسرات البهية في الأسواق التركية

بالرغم من اقتران البندق التركي بأشهر العلامات التجارية للشوكولا السائلة في جميع أنحاء العالم، إلا أن عالم المكسرات التركية عالم غني متنوع يتجاوز الشائع منها والمعروف بل ويشمل الفواكه المجففة أيضاً. وتناول المكسرات متجذر بعمق في الثقافة والتقاليد التركية، وأكبر دليل على هذه الحقيقة صمود متاجر المكسرات التركية في وجه الزمن وانتشارها في كل حي وشارع في كافة أنحاء البلاد.

ويؤكد خبراء الصحة أن المكسرات مصدر ممتاز للدهون الصحية والبروتينات، وبالتالي فهي واحدة من أفضل الخيارات لتناول وجبة خفيفة صحية. ويوجد في تركيا لحسن الحظ متاجر مخصصة للمكسرات فقط، ويتحدث هذا المقال عما تحويه تلك الدكاكين من أنواع وأصناف.

تبيع محلات المكسرات في تركيا عادةً مجموعة كبيرة ومتنوعة من المكسرات المحمصة والنيئة، وتشترى في أكياس ورقية صغيرة للانتقاء والتكسير والقرمشة، إلى جانب مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات المجففة، ومجموعة متنوعة من الحلويات التركية التقليدية التي تشمل أيضاً المربيات ومعجون الطماطم والفلفل وتغميسات الإفطار والمراهم الطبيعية والقهوة التركية وحتى الشاي المعطر بالنكهات. وهذه المحلات المحبوبة التي لا غنى عنها في تركيا، جزء من محلات تقديم الطعام والغذاء ولذلك تبقى لحسن الحظ مفتوحة أثناء حظر التجول.

ما هي المكسرات والبذور التي يمكن شراؤها في تركيا؟

من المثير للاهتمام أن أكثر العناصر التي تباع في متاجر المكسرات في تركيا هي البذور. فالأتراك يحبون تناول بذور عباد الشمس على مهل لساعات ربما بمشاركة الأصدقاء.

إنها هواية شهيرة أثناء الجلوس على مقاعد الحدائق أو على طول الساحل أو في مباريات كرة القدم والمناسبات الاجتماعية ومقاهي الشاي وحتى في المنازل أثناء مشاهدة التلفزيون والأفلام مع العائلات والأصدقاء.

ومع أن رمي القشور على الأرصفة وفي الطرقات عادة ذميمة تم بسببها في السنوات الأخيرة حظر استهلاكها في مناطق عديدة مثل شاطئ أوسكودار في إسطنبول، بذور عباد الشمس المحمصة تليها بذور اليقطين، هي أكثر العناصر بيعاً في متاجر المكسرات شعبية.

وتشتهر منطقة غازي عنتاب بإنتاج أجود أنواع الفستق في العالم حتى سمي الفستق على اسم الولاية وهو أحد أغلى الأنواع وأفضلها. ويباع إما في قشره للوجبات الخفيفة، وإما مقشراً أو مطحوناً لاستخدامه في مجموعة متنوعة من الأطباق، بما في ذلك البقلاوة المميزة. كما يتم بيع المكسرات الأخرى المتوفرة، وهي البندق والكاجو واللوز والجوز والفول السوداني، في الغالب مقشرة ومحمصة. مع إمكانية وجود كل ما سبق من الأنواع في قشرته أيضاً.

إرث الأتراك مع القضامة أو ما يعرف بالـ"لبلبي":

يعشق معظم الأتراك قرمشة الحمص المُحَمَّص المعروف باسم "لبلبي" باللغة التركية ويعرف في البلدان العربية باسم "القضامة". ويحظى هذا النوع من المكسرات بشعبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث أحضرها الأتراك معهم لتلك المناطق بأنواعها المختلفة البيضاء منها والصفراء والمملح والمغطى بطبقة من النشاء أو السكر المصبوغ باللون الأبيض أو الألوان الزاهية الأخرى، وأحياناً يغطى الـ"لبلبي" بطحين فول الصويا أيضاً.

حلوى الجزرية التقليدية أو ما يعرف بكرة الطاقة:

تبيع متاجر المكسرات في تركيا إضافةً إلى المكسرات والبذور، مجموعة متنوعة من الفواكه المجففة أيضاً مثل المشمش والتين والتوت. وقد تم في السنوات الأخيرة، إضافة المزيد من الفواكه الغريبة مثل المانجو والأناناس والبابايا وحتى الفراولة إلى هذا السحر الفريد. وهناك أيضاً عدد من الفواكه المجففة المثيرة للاهتمام حتى منتجات الخضروات المشهورة في تركيا التي تقدم كوجبات خفيفة صحية، على غرار "كرات الطاقة" الشائعة حديثاً التي تجمع بين المكسرات والفواكه المجففة والمعروفة باسم حلوى "الجزرية" المصنوعة من الجزر مع الكراميل والمكسرات المحمصة. وهي تتشكل على هيئة مكعبات صلبة من الجيلاتين أو كرة مغطاة بجوز الهند المبشور.

أما حلوى "السجق بالجوز" أو ما يعرف بالعربية باسم "جق ملبن" فهو نوع آخر مثير للاهتمام يمكن شراؤه من متاجر المكسرات التركية وهو يشبه النقانق في شكله واسمه، لكنه ليس قائماً على اللحم المملح فالمكوّن الرئيسي لهذه الأطعمة الشهية، هو الجوز الذي يُعقد في خيوط ويُغمس في دبس العنب المكثف ويُعلق ليجف على شكل نقانق. كما توجد أنواع مختلفة محضرة من دبس الرمان.

حلوى رقائق الـ"بيستيل" pestil:

هي رقائق مصنوعة من عصائر الفاكهة الطبيعية بعد تجفيفها، وهي من أكثر الأطعمة المفضلة عند الأطفال الأتراك، ومنها "بيستيل" المشمش والبرقوق والتوت والعنب، وتأتي في صفائح ممزوجة بالجوز والبندق والفستق وتوجد في متاجر المكسرات التركية بكثرة. كما تحشى أحياناً بالجوز المطحون أو الفستق وتشكيلها على هيئة مثلثات صغيرة مطوية في حروز تشبه حروز التعويذات والرقيات.

"ملاطية بازار" العلامة التجارية الأكثر شهرة في عالم المكسرات التركية:

تأسست هذه العلامة التجارية عام 1870 على يد عائلة "بالانجي"Palancı في ولاية ملاطية. وهي واحدة من أشهر العلامات التجارية في عالم المكسرات في تركيا ولها فروع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك متجرها التاريخي في "سوق التوابل" (المصري) في إسطنبول. ويمكن العثور في متاجرها على مكسرات نادرة مثل جوز البرازيل والمكاديميا وكذلك البقان، والتي يمكن طلبها جميعاً عبر الإنترنت.

بقلم LEYLA YVONNE ERGIL