مع بدء تساقط الثلوج.. جبل أولوداغ التركي يشهد انطلاق موسم التزلج

انطلق موسم التزلج في مركز أولوداغ بولاية بورصة شمال غرب تركيا، أحد أهم مراكز السياحة الشتوية بالبلاد، مع أول تساقط للثلج.

ورغم تأخره هذا الموسم، فإن الثلج تساقط بعد طول انتظار خلال الأيام الأخيرة بولاية بورصة السياحية، حيث اكتست جبال ومضامير التزلج باللون الأبيض.

وبحسب مديرية الأرصاد الجوية في بورصة، فقد سجلت درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، إذ راوحت بين 11 و15 تحت الصفر، فيما تخطت كثافة الثلج نصف متر بمضامير التزلج.

ومع تراكم الثلوج في المضامير، أعلنت الفنادق والمرافق السياحية في بورصة انطلاق موسم التزلج، حيث شهدت المنطقة إقبالا كبيرا لمحبي التزلج.