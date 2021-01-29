"عاصمة السياحة الصيفية".. أنطاليا التركية بانتظار عشاق التزلج

بينما اكتسبت ولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا، شهرة في السياحة الصيفية، تستعد المدينة لاستقبال عشاق التزلج في فصل الشتاء.

وقد انتهت أعمال الصيانة والتجديد بمركز صاقلي كينت للتزلج على الجليد بجبال "بي داغلرى" بالمدينة، باستثمار بلغ 6 ملايين ليرة (نحو 813 ألف دولار) استعدادا للموسم الجديد.

وتستقبل أنطاليا ملايين السياح كل عام، وتقدم لزائريها فرصة نادرة لقضاء العطلة بما تمتاز به من مناخ نادر، وجمال طبيعي يتمثل في بحرها ورمالها ودفء شمسها وأبنيتها التاريخية.

وإلى جانب الاستمتاع بالشمس والشاطئ على سواحل أنطاليا، يمكن للزائرين الاستمتاع في الوقت نفسه بالثلوج في مركز التزلج الذي يبعد 50 كيلومترا عن وسط المدينة.

ويضم "صاقلي كينت" 4 مسارات للتزلج تناسب جميع المستويات، تم تحديثها بالكامل، إضافة إلى تجديد مصعد التزلج والمنشآت الأخرى بالمركز.

ويوفر المركز مسارات بطول 5 كيلومترات للتزلج وركوب لوح التزلج (سنوبورد)، إضافة إلى توفير مرفق للإقامة تم إعداده وفق القواعد الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بتكلفة مليون و200 ألف ليرة (نحو 162.6 ألف دولار).

كما تم تجديد جميع أدوات التزلج، إلى جانب تخصيص خزانة رقمية لكل زائر لحفظ متعلقاته، ووضع ملصقات توضح التدابير اللازم اتباعها لمكافحة كورونا.

إضافة إلى قياس درجة حرارة الزائرين وتعقيم أيديهم قبل الدخول، مع عدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامات.

ـ شهادة السياحة الآمنة

وفي حوار مع الأناضول، قال حسن سفيندي، المدير العام لمركز صاقلي كينت، إن المركز استوفى جميع المعايير التي حددتها وزارة الصحة التركية في مواجهة الوباء، ما أهلهم للحصول على شهادة السياحة الآمنة.

وأكد أنهم يقدمون خدماتهم الآمنة للزائرين المقيمين، وزائري اليوم الواحد، كما أنهم قاموا بتجديدات عديدة هذا العام، منها حل مشكلة مرأب السيارات التي استمرت لسنوات.

وأوضح أنهم طوروا أنظمة التشغيل الإلكترونية ووضعوا بوابات دوارة، إضافة إلى إحداث تجديدات في القسم الخاص بالمطاعم وأماكن الإقامة.

وشدد سفيندي على أنهم يتخذون كافة التدابير والاحتياطات الضرورية للحد من انتشار وباء كورونا، وأنهم يقدمون خدماتهم للزائرين في بيئة صحية وآمنة.

وأضاف أنهم أنشأوا نظام شريط متحرك على مسار التزلج المخصص للمبتدئين.

وأشار أن "صاقلي كينت" من المراكز الفريدة على مستوى العالم، إذ يمكن للزائر الاستمتاع بالساحل والبحر والتزلج على الجليد في اليوم نفسه.

ـ "تنظيم سباقات دولية"

وقال نائب رئيس اتحاد التزلج التركي جعفر نور أوغلو، إن "صاقلي كينت" هو أحد المراكز السياحية المهمة، معربا عن رغبتهم أن يساهم في الرياضة المحلية.

وأضاف، للأناضول، أنهم يطمحون إلى الحصول على رخصة تتيح للمركز استضافة المسابقات الرياضية المحلية والدولية.

وبيّن إنه تم إصلاح وتحديث جميع المرافق بالمركز، قائلا إن جميع الاستعدادات اكتملت، وإنهم في انتظار تساقط الثلوج بشكل كافٍ لبدء موسم التزلج.

وأشار إلى أن قرب المركز من ساحل البحر ميزة إضافية مهمة له.

أما مدرب التزلج عثمان أوز أيدن، فقال إنه تم شراء معدات تزلج حديثة، وإنه سيمكن تقديم تدريب للزائرين من جميع الفئات العمرية على التزلج عند افتتاح الموسم الجديد.