تركيا.. مركز دنيزلي للتزلّج استقبل 100 ألف زائر خلال 20 يوما

استقبل مركز التزلج في ولاية دنيزلي، غربي تركيا، قرابة 100 ألف زائر خلال الأيام الـ 20 الأخيرة.

المركز الواقع في قضاء "طاواس"، يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر ألفين و420 متراً، ويضم عدة مضامير، ما يوفر فرصة التزلج على مسافة 12 كم دون انقطاع.

ونتيجة للهطول الثلجي الكثيف على المنطقة، افتتح المركز أبوابه في الأول من فبرير/شباط الماضي، مع مراعاة تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

كما يوجد في المركز فرق الإنقاذ، وعناصر الدرك "الجندرمة"، والكوادر الطبية، للتدخل عند الحاجة.

ويتيح المركز لزواره فرصة الاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية المحيطة، من على قمة المركز.

وخصص القائمون على المركز، مضمارين لتزلّج الأطفال.

وقال مدير مركز التزلج في دنيزلي، إنه ومنذ افتتاحه مطلع فبراير/ شباط الماضي، استقبل قرابة 100 ألف زائر.

وأضاف أن زوار المركز لا يقتصرون على سكان الولاية فقط، بل منهم من يأتي من الولايات المجاورة أيضاً، مثل إزمير وأنطاليا.