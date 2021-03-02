حجوزات السياح البريطانيين المبكرة تبشر السياحة التركية بانتعاش واعد

سجلت بريطانيا انخفاضاً استثنائياً في السياحية الأوروبية في العام الماضي بسبب تفشي الوباء، لكن ظهور اللقاحات وتراجع معدل انتشار الفيروس المستجد جعل توقعات وصول أعداد كبيرة من السياح البريطانيين إلى المدن والوجهات السياحية التركية تنتعش، وفقاً لرئيس رابطة وكالات السفر التركية "فيروز باغلي كايا" يوم الاثنين.

وفي معرض حديثه لوكالة أنباء الأناضول قال "باغلي كايا" إنه من المتوقع اعتباراً من 8 مارس/آذار أن يتم رفع قيود السفر في المملكة المتحدة التي تمثل إحدى أهم الأسواق الرئيسية لصناعة السياحة التركية، على أربع مراحل.

وأضاف أنه وفقاً للخطة التي كشف عنها رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، من المتوقع أن يتم إزالة القيود تماماً بحلول 21 يونيو/حزيران. وستظل القيود المفروضة على السفر الدولي قائمةً حتى 17 مايو/أيار، بينما أُعلن أن التقييمات المتعلقة بالسفر الآمن سيتم الإعلان عنها بحلول 12 أبريل/نيسان بهدف إنهاء شكوك الراغبين في التخطيط لعطلة صيفية آمنة وتوفير الوقت اللازم للتخطيط للعطل والحجز لها.

وأكد ممثل الصناعة أن البيانات الصادرة عن المملكة المتحدة قدمت تحسناً ملحوظاً في صناعات السياحة في كلا البلدين.

وقال: "نحن نتابع عن كثب التطورات في بريطانيا بفضل المعلومات المقدمة من منظمي الرحلات السياحية الذين يتوقعون ازدهاراً في الطلب على حجوزات العطل الصيفية". مؤكداً على أن تركيا من بين أفضل الوجهات السياحية بالنسبة للبريطانيين، وأن مدن المنتجعات الجنوبية الغربية مثل موغلا وأنطاليا المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط هي وجهات رئيسية للسياح البريطانيين، وكذلك مرمريس وكاش وكالكان وفتحية وأولودينيز وغيرها.

وأضاف أنه مع تفشي الوباء، زاد الطلب على سياحة التخييم والقوافل واليخوت.

ومضى "باغلي كايا" يقول إنه بالرغم من تركّز حجوزات البريطانيين في غالبيتها في شهور يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، إلا أنهم يتوقعون أن يمتد الموسم حتى نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.

وأشار إلى أن أهم عامل من شأنه إنقاذ صناعة السياحة هو عملية التطعيم. وقال إنه تم تلقيح حوالي 221 مليون شخص حتى الآن حول العالم. منهم 18.9 مليون في المملكة المتحدة و 5.5 مليون في ألمانيا و 4 ملايين في روسيا. منوهاً أن السياح الألمان والروس هم أيضاً من بين الأسواق الرئيسية لصناعة السياحة التركية.

وأوضح "باغلي كايا" أن عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم في تركيا بلغ 8.1 مليون في 25 فبراير/شباط، مشيراً إلى أنه اعتباراً من نهاية مايو/أيار القادم، ستصل حوالي 100 مليون جرعة من اللقاحات إلى تركيا وأن معظم السكان سيتم تلقيحهم قبل بدء الموسم السياحي.

وقال إن هذا الإجراء الهام من شأنه أن يضع تركيا بين الدول الأقل عرضة للإصابة، وسيعزز صناعة السياحة فيها.

وأضاف "باغلي كايا" إن عملية التطعيم تتم حالياً في الدول الأوروبية وروسيا، مما يعني أن عدد السياح القادمين إلى تركيا من المرجح أن يزيد بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بعام 2020. "نتوقع أن يرتفع عدد الزوار الأجانب هذا العام ويصل إلى 20 مليون سائح".

وقال إنه بإضافة عدد المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج إلى عدد السياح المتوقع، يصل المجموع إلى 25 مليون سائح، مما يعني مساهمة نحو 20 مليار دولار في دعم اقتصاد البلاد.

وأوضح "باغلي كايا" أنه من الأهمية بمكان تمديد دعم "بدل العمل القصير" المقدم لقطاع السياحة التركي، والذي من المتوقع أن ينتهي في مارس/آذار:"عندما ينتهي الوباء، يمكن أن يعود كل شيء إلى طبيعته في القطاعات الأخرى، ولكن الوضع في قطاع السياحة مختلف بعض الشيء لأن هناك حاجة إلى وقت لتعافي القطاع".

وشدد على أن "الأزمة التي نمر بها هي أزمة عميقة وخسارة كبيرة للسوق".