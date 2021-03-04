تركيا.. ازدياد أعداد السياح الروس مع تخفيف التدابير ضد كورونا

ارتفعت أعداد السياح الروس القادمين لقضاء عطلاتهم في تركيا، بعد إعلان أنقرة تخفيف تدابير الحد من فيروس كورونا.

وأشار بيان صادر عن الاتحاد الروسي لمنظمي الرحلات السياحية (أتور)، الخميس، إلى إعادة فتح المطاعم والمقاهي، في أبرز الولايات التركية السياحية، وإلغاء حظر التجول أيام نهاية الأسبوع بشكل جزئي في عدد منها.

وأوضح البيان أن رفع القيود بشكل جزئي انعكس بشكل إيجابي على إقبال السياح الروس على التسجيل على برامج الرحلات السياحية في تركيا.

وأضاف البيان أن الإقبال على الرحلات في تركيا في فصلي الربيع والصيف، يشهد تزايدا باستمرار.

ولفت البيان إلى احتمال تسجيل زيادة أكبر في توافد السياح الروس إلى تركيا في فصل الصيف، في حال إلغائها شرط إبراز نتيجة اختبار كورونا.

والإثنين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سلسلة من القرارات الجديدة في إطار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل منضبط.

ومن أبرز القرارات إلغاء حظر التجول أيام نهاية الأسبوع، وفتح المطاعم والمقاهي أبوابها أمام الزبائن مجددا، بين الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء، في عدد كبير من الولايات، بحسب درجة خطورة تفشي كورونا.