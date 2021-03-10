كورونا لم تؤثر في شهرة موقع غوبكلي تبه الأثري ولا في عدد زواره

قيل عنه إنه "أقدم معبد مكتشف في العالم" أو "نقطة انطلاق التاريخ" أو "بناء بعمر 12 ألف عام"، هكذا وصف العلماء والمؤرخون موقع "غوبكلي تبه" Göbeklitepe الأثري الواقع في ولاية شانلي أورفه التركية.

ولأنه موقع أثري فريد من نوعه لم تمنع جائحة كورونا زواره ومريديه عنه، فقد سجل موقع "غوبكلي تبه" حضور 250 ألف زائر في عام 2020، رغم انتشار الفيروس وإجراءات احترازية مشددة.

يقول جلال أولوداغ، مدير "متحف شانلي أورفه للآثار" بالولاية، إن الموقع الأثري شهد "فترة ذهبية" في قطاع السياحة بإعلان الرئيس رجب طيب أردوغان 2019 عاماً لموقع "غوبكلي تبه" أقدم معبد في العالم.

وحقق الموقع المدرج في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، رقمًا قياسيًا في عدد الزوار، واستضاف 412 ألفًا و378 زائرًا في عام 2019.

أقدم معبد في العالم:

و"غوبكلي تبه"، موقع جبلي يعود تاريخ بناؤه لأكثر من 12 ألف عام، وفيه أقدم المنشآت المعمارية حول العالم.

وأشار أولوداغ أن الحفريات في الموقع بدأت عام 1995 بالتعاون بين وزارة الثقافة والسياحة ومعهد الآثار الألماني، ومتحف شانلي أورفه، بإشراف البروفيسور الدكتور كلاوس شميت من المعهد الألماني.

ولفت أنه عثر في الحفريات على مسلات على شكل حرف "T" عليها أشكال حيوانات برية تعود إلى العصر الحجري الحديث، يتراوح طولها بين 3 و6 أمتار، ووزنها من 40 إلى 60 طناً.

وأوضح أن بناء موقع "غوبكلي تبه" قبل نحو 12 ألف عام واحتواءه على رموز بشرية منمقة، هو العامل الأهم الذي يميزه عن باقي المواقع الأثرية.

كورونا لم يمنع زائريه عنه:

وخلال فترة الإغلاق التي استمرت حوالي 3 أشهر، في إطار تدابير الحد من انتشار كورونا، تحول موقع "غوبكلي تبه" الأثري إلى أكثر المواقع زيارة عبر تطبيق المتاحف الافتراضية التابع لوزارة الثقافة والسياحة التركية.

وبدأ موقع "غوبكلي تبه" الأثري باستضافة زواره وفقًا لقواعد الوقاية والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي والتعقيم، اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران 2020.

وأكد أولوداغ أن إدارة متحف شانلي أورفه المشرفة على الموقع، اتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان زيارة آمنة للزوار، وأن إجراءات التعقيم يتم تنفيذها بشكل متواصل في المناطق المفتوحة والمغلقة من الموقع الأثري.

وأوضح المسؤول التركي أن جميع الزوار يطلب منهم إبراز تحليل طبي يفيد بخلوهم من فيروس كورونا، كما يتم قياس درجة حرارتهم للتأكد من سلامتهم قبل دخولهم الموقع، والتحقق باستمرار من ضرورة ارتدائهم الكمامات الطبية.

وتوقع أولوداغ أن يشهد عام 2021 زيادة كبيرة في عدد الزوار لا سيما بعد بدء عملية التطعيم في تركيا وعدد كبير من دول العالم.

وفي عام 2018، أدرجت منظمة "يونسكو" موقع "غوبكلي تبه" الأثري في ولاية شانلي أورفه، على قائمة التراث العالمي.

ويضم الموقع أقدم مجموعة من المباني الصخرية في شمال منطقة بلاد الرافدين، ويمتد تاريخها إلى ما قبل 12 ألف عام.

واكتشفت منطقة "غوبكلي تبه" عام 1963 على يد باحثين من جامعتي إسطنبول وشيكاغو الأمريكية، واستمرت أعمال الحفر والبحث بها نحو 54 عاماً.



وفي عام 1995 تم اكتشاف العديد من الآثار، بينها رسوم وأشكال حيوانية من العصر الحجري الحديث، وأطلال معبد "غوبكلي تبه" وهو من أقدم دور العبادة في العالم.