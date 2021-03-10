نادي غلطة سراي يعتزم بناء محطة طاقة شمسية على سطح ملعبه في إسطنبول

أبرمت إدارة نادي "غلطة سراي" يوم الثلاثاء صفقة مع شركة الطاقة التركية "إنرجيسا" لتركيب محطة للطاقة الشمسية على سطح ملعب كرة القدم الخاص بالنادي وذلك لتوليد الكهرباء الضرورية للملعب.

وحضر مراسم التوقيع في استاد "تورك تيليكوم" في إسطنبول كلاً من "مصطفى جنكيز" رئيس نادي "غلطة سراي" و"مراد بينار" الرئيس التنفيذي لشركة "إنرجيسا" إضافةً لمسؤولي النادي.

وقال "جنكيز" إن المشروع سيقدم مساهمة مهمة للنادي وشكر "إنرجيسا" على تعاونها.

كما أكد "يوسف غوناي" نائب رئيس "غلطة سراي" على أهمية الطاقة المحلية والمتجددة وقال: "سيزيد هذا المشروع من أرباح غلطة سراي وسيدفع عجلة الاقتصاد التركي من خلال مساهمة محطة الطاقة التي لا تقل عن 100 مليون ليرة تركية على مدار 25 عاماً".

وأضاف أن "إنرجيسا" ستنتج المحطة وتثبتها على مساحة 40 ألف متر مربع على سطح الملعب وستقوم بتشغيلها لمدة 10 سنوات. وسيتولى غلطة سراي إدارة العملية بعد ذلك.

وقال "بينار" إن شركة "إنرجيسا" من خلال إنتاج الطاقة المتجددة في هذا المشروع، توفر 200 ألف شجرة وأن كمية الطاقة التي سيتم إنتاجها قادرة على إنارة وتدفئة 2000 منزل. مضيفاً أن هذه الخطوة تمثل استثماراً للطبيعة ولمستقبل تركيا وللأجيال القادمة في البلاد. ولفت النظر إلى أن شركته تخطط لإكمال المشروع في غضون 12 شهراً.

يذكر أن ملعب أنطاليا التركي لكرة القدم الذي افتتح في عام 2015، تغطي سطحه ألواح شمسية تعمل على توليد الكهرباء.

كما تستخدم ملاعب كرة القدم الأوروبية الشهيرة مثل أجاكس ويوهان كرويف/هولندا، وسيجنال إيدونا بارك/ ألمانيا تكنولوجيا الطاقة المتجددة.