ثلوج "آذار" تزين هضبة "آيدر" الشهيرة بتركيا

زين الثلج هضبة آيدر الشهيرة بولاية ريزة التركية المطلة على البحر الأسود، لترتدي الرداء الأبيض مجددا في مارس/ آذار.

ومع انخفاض درجة الحرارة في المنطقة، هطل الثلج على الهضبة الشهيرة، لترتدي ثوبها الأبيض.

ووصلت سماكة الثلوج في الهضبة 15 سم، رغم قرب حلول الربيع.

فيما شكلت طبقات الثلج فوق الأشجار والمنازل، مناظر ساحرة تجذب عشاق الطبيعة إلى المنطقة.

وتعتبر هضبة آيدر من الوجهات السياحية الرئيسية لعشاق العطلات القصيرة، وعطلة نهاية الأسبوع.

وتستقطب اهتمام السياح حول العالم، لما تملكه من جمال طبيعي وينابيع ساخنة وشلالات رائعة، فضلًا عن عدم ازدحامها حتى خلال العطلات.