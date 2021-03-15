تركيا تعلن إجراءات جديدة حول استقبال السياح الأجانب

كشفت تركيا، الإثنين، عن اتخاذها إجراءات جديدة تتعلق باستقبال السياح الأجانب، في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في حوار أجراه وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي مع قناة "BBC ONE".

وقال أرصوي إن بلاده ستضع بعين الاعتبار معدل الإصابات بفيروس كورونا والتطعيم باللقاح، لدى البلدان التي سيأتي منها السيّاح.

وأضاف أن تركيا، ستواصل مطالبة السياح الأجانب بإبراز نتيجة اختبار "PCR" للكشف عن الإصابة بكورونا لغاية منتصف أبريل/ نيسان المقبل.

وأوضح أنه سيتم النظر في مواصلة ذلك الشرط بحسب المستجدات الصحية حول العالم.

وأضاف أنه في حال تقلصت معدلات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، فإنهم لن يطالبوا بإبراز السيّاح نتيجة اختبار "PCR".

ولفت الوزير التركي إلى أن بلاده ستضع بعين الاعتبار معدل الإصابات بفيروس كورونا ووضع عملية التطعيم باللقاح، لدى البلدان التي يأتي منها السيّاح.