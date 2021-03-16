مركز أرجياس للتزلج في ولاية قيصري ينتج الثلج الاصطناعي

حطم مركز "أرجياس" للتزلج في ولاية قيصري رقماً قياسياً هذا الموسم، في إنتاج الثلج الاصطناعي بسبب عدم هطول الثلوج الطبيعية بكميات مطلوبة.

وفي إطار مشروع أطلقته بلدية قيصري الكبرى، تصدّر مركز "أرجياس"، إنتاج الثلج الاصطناعي في تركيا، مع الحرص على تحقيق المعايير الدولية في الإنتاج.

وتم اللجوء لإنتاج الثلج الاصطناعي، لسد حاجة مركز "أرجياس" للتزلج، لعدم هطول الثلوج الطبيعية بالكميات المرجوة.

وفي هذا الإطار، تم إنتاج 540 متر مكعب من الثلوج الاصطناعية ذات الجودة العالية، خلال موسم شتاء هذا العام، لسدّ احتياجات مركز التزلج.

وفي حديثه للأناضول، قال مراد جاهد جنغي، رئيس المجلس الإداري لشركة أرجياس المساهمة (الجهة المديرة لمركز التزلج)، بفضل الثلوج الاصطناعية يتم تمديد موسم التزلج لفترة أطول.

وأضاف أن المركز أقبل على إنتاج الثلج الاصطناعي لأول مرة، لأن كميات هطول الثلج في السنوات الماضية، كانت كافية للتزلج.

وأوضح أن الثلوج الاصطناعية التي ينتجونها موافقة للمعايير الدولية وذات جودة عالية.

ومركز أرجياس للتزلج حاصل على شهادة مركز تزلج آمن Safe Ski Resort من مؤسسة "بيرو وريتاس" الدولية، وهي شركة متخصصة في الاختبار والمراقبة وإصدار الشهادات.

وإلى جانب التزلج، يستضيف المركز في مواسم الشتاء، فعاليات عدة لمختلف الرياضات الشتوية.