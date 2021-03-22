ولاية موغلا تستعد لموسم العطلات والتحليق بالمظلات في البحر الميت

مركز "باباداغ" الواقع في ولاية موغلا في جنوب غرب البلاد، هو أحد أبرز وجهات التحليق المظلي في تركيا، نظراً لارتفاعه وإشرافه على مناظر طبيعية جذّابة.

يقع جبل "باباداغ" في قضاء فتحية، على ارتفاع ألفا و965 مترا عن سطح البحر، ويطل على البحر الميت ما يضيف له مزيدًا من الجمال.

وتشهد المنطقة سنوياً إقبالاً كبيراً من عشاق الرياضة والمغامرات، سواء من الأتراك أو الأجانب.

ومع حلول موسم الربيع من العام الحالي، استكمل المشرفون على تنظيم رحلات التحليق المظلي في جبل "باباداغ"، استعداداتهم وتحضيراتهم لبدء الموسم.

وفي حديثه للأناضول، أشاد باريش آقصوي، أحد منظمي رحلات التحليق المظلي، بالجمال الطبيعي للمنطقة ومتعة أنشطة القفز المظلي فيها.

وأضاف أنهم يقفزون بالمظلات من على جبل "باباداغ"، ويحلقون فوق المناطق المكسوّة بالثلوج، قبل الهبوط على رمال شواطئ البحر الميت.

بدوره، قال محمد سلجوق أوغلو، الناشط في المجال نفسه، إن المنطقة تشهد فعاليات ترفيهية مختلفة صيفاً شتاءً.

وتعد ولاية موغلا إحدى أبرز الوجهات السياحية في تركيا، نظرا لطبيعتها الخلابة، وما تمتلكه من سواحل نظيفة، وتوافر البنية التحتية من فنادق وخدمات سياحية أخرى.