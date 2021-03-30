تركيان يعقدان قرانهما في سماء كبادوكيا الأسطورية

بعد طول تفكير، لم يجد عروسان تركيان مكاناً لعقد قرانهما إلا في سماء منطقة كبادوكيا الأسطورية، في ولاية نوشهير، على متن منطاد حلق بهما رفقة الشهود.

وقد حلق المنطاد الذي أقل العروسين إبراهيم قورقماز وغولتان قره، في ساعات الصباح الأولى، حسب بيان صادر عن بلدية مدينة غولشهير التابعة لولاية نوشهير.

وعقد قران العروسين رئيس بلدية غولشهير فاتح جيفتجي، الذي كان على متن المنطاد رفقة الشهود وأقرباء العروسين.

وعلا المنطاد حتى ارتفاع نحو 800 متر عن الأرض، واستمرت الجولة مدة ساعة فوق مداخن الجنيات.

وتشتهر منطقة "كبادوكيا" التاريخية والسياحية بمدنها تحت الأرض، ومداخن الجنيات، أو ما يطلق عليه في الصحارى العربية "موائد الشيطان"، والتي تشكلت نتيجة عوامل النحت والتعرية.

وإضافة إلى الأماكن التاريخية، يستمتع السياح المحليون والأجانب برؤية المناظر الخلابة من السماء، عبر رحلات المناطيد التي تنتشر في كبادوكيا.