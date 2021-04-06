تعرف على أجمل 6 مواقع مسيحية في تركيا أرض التسامح وملتقى الحضارات

تضم تركيا التي اشتهرت بأنها أرض الثقافة والتنوع والتسامح وملتقى الحضارات والعديد من الأديان، بعضاً من أكثر المواقع المسيحية المذهلة التي تشهد على أزمنة موغلة في القدم رغم أن البلاد ليست المكان الأول الذي يرتبط بالمسيحية والسياحة الدينية النصرانية. لكن البلاد في الواقع موطن لأول كاتدرائية في العالم، سميت على اسم البابا الأول القديس بطرس وتقع في ولاية أنطاكية. وهناك العديد من المواقع المقدسة المسيحية الأخرى المنتشرة في جميع أنحاء تركيا من أنطاليا في الجنوب إلى طرابزون في الشمال مروراً بماردين في الجنوب الشرقي.

نستعرض في هذا المقال 6 مواقع دينية مسيحية مميزة وهامة في تركيا:

1- كنيسة القديس نيقولا في ولاية أنطاليا:

وهي معروفة أيضاً باسم متحف القديس نيقولاس الأثري، وهي كنيسة بيزنطية بنيت عام 520 بعد الميلاد على قاعدة المجمع الديني حيث كان القديس نيقولاس رئيس الأساقفة.

وفي عام 1892 رممت الكنيسة من قبل الإمبراطور الروسي "نيقولا الأول". وتم استخدام الكنيسة في عام 1923 من قبل اليونانيين الذين عاشوا في العصر العثماني إلى أن اضطروا إلى المغادرة إلى اليونان بعد اتفاقية تبادل السكان، التي وقعتها الدولتان اليونانية والتركية. وعلى مدى القرون الماضية اشتهرت كنيسة القديس نيقولاس عالمياً بفضل اللوحات الجدارية الفنية المذهلة والميزات المعمارية الفريدة فيها.

واليوم يتدفق آلاف السياح إلى الكنيسة التي أدرجت في قائمة اليونسكو للتراث المؤقت في عام 2000.

2- بيت مريم العذراء في تلة أفسس في ولاية سلجوق

يقع بيت مريم العذراء الذي تحول الآن إلى مزار كاثوليكي على سفح تلة "أفسس" في ولاية سلجوق على بعد 10 دقائق بالسيارة من أعلى التل.

الموقع اليوم قبلة للسياح ومكاناً مقدساً للحج للعديد من المسيحيين. ولا تزال الطقوس والاحتفالات تقام في بيت مريم العذراء كل عام في 15 أغسطس/ آب منذ زيارة البابا بولس السادس في عام 1967 للمكان.

3- المستوطنات المسيحية المبكرة في كابادوكيا

كابادوكيا هي منطقة شاسعة في وسط الأناضول الذي يضم ولايات "نيف شهير" و"نيغدة" و"أقسراي" و"قيصري". ويتوافد السياح في كل عام بالآلاف إلى المنطقة التي تشتهر بمداخنها الخيالية ومدنها تحت الأرض والكنائس المحفورة في الصخر وفنادق الكهوف. وتقف كابادوكيا اليوم كواحدة من أهم المعالم البارزة في قطاع السياحة في تركيا.

وفترة الوباء التي لا تزال قائمة فرصة لمحبي الهدوء والسكينة للتوجه إلى كابادوكيا، بعيداً عن الحشود التي تتدفق عادة إلى المنطقة بعشرات الآلاف كل يوم.

فالمناظر الطبيعية في كابادوكيا جميلة بشكل لا يوصف. وهي تتمتع بأهمية تاريخية عظيمة نظراً لما قام به سكان المنطقة من نحت مساكنهم ومجمعاتهم الدينية تحت الأرض وليس فوقها حيث استقر المسيحيون الأوائل في كابادوكيا في حوالي القرن الثالث، بعد أن فروا من ملاحقة الرومان فاضطروا لابتكار طرقاً للعيش في الخفاء حتى توصلوا إلى أساليب بارعة لبناء مستوطناتهم.

كما لعبت طبيعة تربة المنطقة دوراً هاماً في الاستيطان المسيحي المبكر في كابادوكيا.

وهناك العديد من المواقع التي تعكس نمط الحياة المسيحي المبكر في كبادوكيا، ويمكن زياراها والتجول في عدد لا يحصى من المدن تحت الأرض.

4- دير مار جبرائيل للسريان الأرثوذكس في ماردين:

يأخذنا دير مار جبرائيل للسريان الأرثوذكس إلى مدينة مديات التاريخية في ولاية ماردين بجنوب شرق تركيا. بني هذا الدير عام 397 وهو أقدم دير سرياني في العالم. ويقع على هضبة "طور عابدين" الموطن الديني والثقافي للمسيحيين السريان. وتتقاسم أراضي الهضبة ولايتي ماردين وشرناق.

وفي القرن السادس تحول هذا الدير إلى مجمع ديني كبير جداً يتسع لأكثر من 1000 راهب. ووصلت شهرته إلى روما حيث قدّم عدد قليل من الأباطرة الرومان تبرعات سخية للدير.

5- كنيسة أكدامار Akdamar في ولاية وان:

كنيسة "أكدامار" واحدة من أكثر المواقع التاريخية المذهلة في تركيا. تقع في جزيرة "أكدامار" في بحيرة "وان" أكبر بحيرة في تركيا، وهي واحدة من أروع الأمثلة على المجمعات الدينية الأرثوذكسية في تركيا.

بنيت كنيسة "أكدامار" بين عامي 915 و921 من قبل المهندس المعماري "مانويل" بناءً على أمر الملك الأرمني "جاجيك الأول" الذي حكم مملكة "فاس ابوراكان".

وفي عام 2007 افتتحت الكنيسة كمتحف ضخم بعد أعمال البناء الشاملة التي نفذتها الحكومة التركية والتي بلغت تكلفتها حوالي 1.4 مليون دولار. ويقام في الكنيسة منذ عام 2010 قداس سنوي.

6- دير سوميلا Sumela في ولاية طرابزون:

هو دير أرثوذكسي يقع على قمة جبل "قره داغ" وعمره 1600 عام. بني على مرتفع في وادي "ألطن داغ" في منطقة "ماجكا" في ولاية طرابزون في منطقة البحر الأسود. والمجمع الديني حالياً موجود في قائمة اليونسكو المؤقتة لمواقع التراث العالمي في تركيا. ويُفترض أنه بُني في القرن الرابع الميلادي في عهد الإمبراطور البيزنطي "ثيودوسيوس الأول" من قبل كاهنين من سكان أثينا.

ويمثل الدير اليوم أكثر معالم الجذب السياحي شهرة في منطقة البحر الأسود بتركيا، بفضل اللوحات الجدارية الفنية المحفوظة جيداً والميزات المعمارية المذهلة والموقع الخلاب.

ويتربع الدير على مساحة كبيرة ويتكون من مباني كنسية وأماكن عبادة مسيحية وغرف كان يعيش فيها الرهبان ذات يوم، بالإضافة إلى حمامات ومكتبات تستضيف مخطوطات قديمة قيمة وأقبية طعام ومطبخ وقسم يضم ينبوعاً طبيعياً له خصائص علاجية.