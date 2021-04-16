الرئيس الأوكراني يدعو لدعم القطاع السياحي في تركيا

دعا الرئيس الأوكراني لإظهار الدعم لتركيا من خلال زيادة الأنشطة السياحية معها.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية، أن فولوديمير زيلينسكي تحدث الخميس، عن زيارته المثمرة إلى تركيا في اجتماع المجلس الوطني للدفاع والأمن.

وبحسب البيان، قدم زيلينسكي شكره للرئيس رجب طيب أردوغان لدعمه سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وأشار زيلينسكي إلى أنه تناول مع أردوغان الظروف المتعلقة بالسياح الأتراك والأوكرانيين، وزيادة تدفق السياح بين البلدين.

وأضاف: "علينا دعم بعضنا البعض، لقد سمعتم أن روسيا ستحد السياحة إلى تركيا، هذا شأنهم الداخلي، برأيي علينا أن نفعل عكس ذلك تماما ونزيد السياحة، ونظهر دعمنا لتركيا".

والاثنين، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، تقليص عدد الرحلات الجوية مع تركيا، اعتبارا من 15 أبريل/نيسان الجاري وحتى 1 يونيو/ حزيران المقبل، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت أن التقييد يشمل الرحلات الجوية المجدولة والطيران العارض (الشارتر).

والسبت، أجرى زيلينسكي زيارة رسمية إلى تركيا شارك خلالها في الاجتماع التاسع للمجلس الاستراتيجي التركي الأوكراني رفيع المستوى.