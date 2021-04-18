سفينة سياحية ضخمة ترسو في "بودروم" التركية

رست سفينة سياحية ضخمة من طراز "كروز"، في ميناء "كروز بورت" بقضاء بودروم التابع لولاية موغلا، جنوب غربي تركيا.

ورست السفينة السياحية "Viking Orion"، التي تحمل علم النرويج في الميناء، قادمة من كرواتيا، بهدف إجراء التحضيرات الأخيرة للموسم السياحي المقبل.

ومن المقرر أن تظل السفينة البالغ طولها 227 مترا، 12 يوما في الميناء التركي، للتزود بالوقود، والمواد الغذائية، وتبديل طاقمها، قبل الانطلاق مجدداً باتجاه جبل طارق.

السفينة السياحية التي تتسع لـ 930 راكبا، ستتزود بـ 123 طنا من الوقود، إلى جانب مواد غذائية، وقرابة 300 عامل سيصعدون على متنها، على شكل مجموعات في أيام مختلفة، ضمن إطار تدابير كورونا.

وقال خلوق هيزلار، المدير العام لميناء "كروز بورت"، إن القضاء بدأ يشهد حيوية ونشاطا هذا الموسم، فيما يخص السفن السياحية.