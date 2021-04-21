أوكرانيا تحث مواطنيها على زيارة تركيا وقضاء إجازاتهم فيها

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مواطنيه إلى قضاء إجازاتهم في تركيا كنوع من دعم القطاع السياحي في البلاد بعد أن علقت روسيا معظم الرحلات الجوية بحجة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

جاءت تصريحات "زيلينسكي" بعد أن قام بزيارة إلى تركيا الأسبوع الماضي والتقى بالرئيس رجب طيب أردوغان، وبعد أن أعلنت روسيا إنها ستقيد معظم الرحلات الجوية المستأجرة والمنتظمة من وإلى تركيا في الفترة من 15 أبريل/نيسان إلى 1 يونيو/حزيران في خطوة جاءت وسط تصاعد التوترات السياسية بسبب دعم أنقرة لأوكرانيا.

وذكر بيان للرئاسة الأوكرانية عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي والدفاع يوم الخميس، إن "زيلينسكي" يرغب في زيادة الأنشطة السياحية بين البلدين وإظهار دعم بلاده لتركيا.

وقال "زيلينسكي": "لقد سمعتم أن الروس سيقيدون السياحة من روسيا إلى تركيا. وهذه شؤونهم الشخصية. لكننا على العكس من ذلك، أعتقد أنه يجب علينا زيادة السياحة وإظهار دعمنا لتركيا".

وأشار إلى أنه ناقش مع الرئيس أردوغان "الشروط الخاصة" للسياحة بين البلدين وزيادة تدفق السياح الأوكرانيين والأتراك. مضيفاً "الآن على وجه الخصوص، علينا أن ندعم بعضنا البعض".

وقال وزير الثقافة والسياحة التركي "محمد نوري أرصوي" الأربعاء، إن قيود موسكو على الرحلات الجوية قد تؤدي إلى انخفاض بنحو 500 ألف سائح، لكنه شدد على عدم وجود مشاكل في الحجوزات الصيفية.

وأوضح الوزير التركي أن تاريخ انتهاء حظر الطيران يمكن أن يتم تقديمه اعتماداً على انخفاض أعداد حالات كوفيد-19 في البلاد.

وكانت الإصابات بالفيروس المستجد ارتفعت في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة إلى أكثر من 60 ألفاً، ما أدى إلى إجراءات إغلاق جديدة قبل بدء موسم السياحة.

وتعتبر روسيا مصدراً رئيسياً للسياحة في تركيا. فقد وصل حوالي 2.1 مليون سائح روسي إلى البلاد العام الماضي بالرغم من الوباء.

وكذلك أوكرانيا أيضاً هي من بين أهم الأسواق في قطاع السياحة إذ وصل حوالي 998.000 سائح أوكراني إلى تركيا خلال عام 2020.

يذكر أن الكرملين نفى أية صلة بين قيود الطيران وزيارة "زيلينسكي" قائلاً إن هذه الخطوة مرتبطة فقط بوضع فيروس كورونا. كما صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأربعاء إنه لا يعتقد أن هناك أي دافع سياسي وراء قرار روسيا.

وكان الرئيس الروسي بوتين أخبر أردوغان أن هذا الإجراء مجرد إجراء احترازي مرتبط بـ كوفيد-19 وأن السلطات الروسية قلقت بسبب الارتفاع السريع لحالات الوباء.

في هذه الأثناء أعلن وزيرا الخارجية والصحة التركيان أن وفداً روسياً سيصل إلى البلاد لزيارة الوجهات السياحية وفحص إجراءات السلامة والصحة.