إعفاء السياح من كافة إجراءات الحظر والسماح لهم بالتجول طيلة اليوم في تركيا

في الوقت الذي تستعد فيه تركيا للبدء بـ "الإغلاق الكامل" بدء من مساء الخميس حتى 17 مايو/أيار، أكد وزير الثقافة والسياحة "محمد نوري أرصوي" أن السياح والزوار الأجانب معفيون من حظر التجول على مدار الساعة، مشيراً أنه سيتم تلقيح كافة العاملين في قطاع السياحة والسفر قبل نهاية مايو/أيار.

وقال "أرصوي" في حدث أقيم في ولاية أنطاليا على البحر المتوسط بحضور وزير الثقافة والإعلام الأوكراني "أولكسندر تكاتشينكو"، إن عمليات الإغلاق السابقة في البلاد سواء الكاملة منها أو الجزئية، لم تطبق على السياح ولا على الزوار من خارج تركيا.

وأكد "أرصوي" أن المتاحف والمواقع الأثرية الأكثر زيارة وأهمية ستظل مفتوحة. وأن بإمكان السياح أن يتجولوا بمنتهى الحرية بجوازات سفرهم ويزوروا المتاحف والمواقع الأثرية.

وقال إن الوجهات السياحية الهامة في تركيا ستكون "مفتوحة وممتعة أكثر". وأضاف: "من بعض النواحي، أن تكون سائحاً في تركيا أمر مفيد".

وفي معرض الترويج لبرنامج شهادة السياحة الآمنة في البلاد، قال "أرصوي" إنهم قاموا هذا العام بتوسيع معايير الحصول على الشهادة التي تضمن إجراءات صارمة للسلامة والنظافة في مرافق الإقامة والمطارات.

وأشار "أرصوي" إلى أن المهنيين العاملين في قطاع السياحة، مثل الفنادق والمطاعم ووكالات السفر وشركات الطيران، يتم تطعيمهم بالفعل. الأمر الذي يمثل دفعة كبيرة للقطاع الذي يكافح تداعيات تدابير مكافحة الوباء.

كما تلقى موظفو صناعة الطيران جرعتين من اللقاحات، بما في ذلك الطيارون وأطقم المقصورات.

وتغطي حملة التلقيح هذه أكثر من مليون عامل في المنشآت والوكالات السياحية، بالإضافة إلى المرشدين السياحيين والسائقين.

وقال "أرصوي": "سيتم تقديم خدمات السياحة في تركيا بطريقة أكثر تحكماً وصحة مقارنة بالعام الماضي". مؤكداً نقلاً عن بيانات من السفارات في تركيا، أن معدل الإصابة بين السياح الذين زاروا تركيا وعادوا إلى بلدانهم منخفض للغاية.

وأشار إلى أن "هذا دليل على مصداقية الشهادة والتدابير المتخذة".

وفي كلمة ألقاها في الاجتماع، أقر الوزير الأوكراني "تكاتشينكو" بالعلاقات الدافئة بين البلدين، وأشاد ببرنامج شهادة السياحة الآمنة وتطعيم موظفي قطاع السياحة.

وقال: "نريد تقييم الوباء ليس فقط من حيث الجهود المبذولة ولكن كفرصة من أجل تطوير التعاون السياحي، وربما يمكننا تقليل الإجراءات الواجب اتخاذها كي يتمكن السياح من القدوم بسلاسة أكثر".

وأضاف: "في الواقع، رأينا أيضاً فنادق معتمدة هنا. أنا جد مسرور".

وأكد أن بلاده من بين الدول التي ترسل أكبر عدد من السياح إلى تركيا، فقد وصل حوالي 998.000 أوكراني إلى تركيا خلال عام 2020.

يذكر أن شركة الطيران التركية "أناضولو جيت" أعلنت الاثنين أنها ستبدأ رحلات مباشرة بين أوكرانيا ومنتجع دالامان جنوب تركيا، وستبدأ الرحلات في 2 مايو/أيار بمعدل 2 رحلة أسبوعياً بين أوديسا ودالامان، واعتباراً من 29 أبريل/نيسان ستنطلق الرحلات الجوية إلى كييف 4 أيام في الأسبوع.