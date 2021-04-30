تركيا تحقق نحو 2.5 مليار دولار من قطاع السياحة في الربع الأول 2021

بلغت عائدات السياحة التركية في الربع الأول من العام الحالي حوالي 2.5 مليار دولار.

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية، الجمعة، معطيات السياحة خلال الربع الأول من 2021.

وأوضحت المعطيات أن العائدات انخفضت بنسبة 40.2٪ في الربع الأول من 2021 مقارنة بالفترة نفسها من 2020، إلى مليارين و452 مليونا و213 ألف دولار.

وبين أن الأجانب زاروا تركيا في الغالب من أجل "التنزه والترفيه وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية".

وأعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، مؤخرا، أن عدد زوار تركيا منذ مطلع عام 2020 وحتى نهاية فبراير/شباط 2021، بلغ 17 مليونا و18 ألفًا و964 سائحا.

ويستثنى السياح الأجانب من كافة تدابير الحظر، في حين أنها تطبق على كافة المواطنين والأجانب المقيمين والخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا.

يشار أن قطاع السياحة العالمي يشهد ركودا كبيرا بسبب انتشار فيروس كورونا.