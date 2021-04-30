"يونسكو" تدرج موقعين تركيين في القائمة المؤقتة للتراث العالمي

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، موقعين تركيين جديدين في القائمة المؤقتة للتراث العالمي.

وأعلنت وزارة الثقافة والسياحة، في بيان الجمعة، إدراج "يونسكو" في لائحتها المؤقتة مدينة "كمالية" التاريخية في ولاية أرزينجان (شرق)، والأديرة والكنائس التي تعود للعصور القديمة المتأخرة والوسطى في محيط مدينة ميديات بولاية ماردين (جنوب).

وبذلك يرتفع نصيب تركيا في لائحة التراث العالمي إلى 85 موقعا.

ويعني إدراج "يونسكو" لمواقع ثقافية أو طبيعية على قوائمها الدائمة والمؤقتة أنها تحمل صفات وقيم عليا، تتميز بخصائص فريدة ليست موجودة في أماكن أخرى، ما يدفع كثيرين حول العالم إلى الإقبال على زيارة ورؤية هذه الآثار عن قرب.