زيارة وشيكة لوفد روسي إلى تركيا للوقوف على برنامج "السياحة الآمنة"

صرح نائب وزير الثقافة والسياحة "نادر ألب أصلان" يوم الخميس، أن تركيا تترقب استقبال وفد روسي يزور البلاد قريباً بهدف تقييم الإجراءات التي تم تنفيذها من أجل الأداء الصحي للسياحة وحماية المصطافين من تفشي كوفيد-19.

وقال "ألب أصلان" في مقابلته مع وكالة أنباء الأناضول إن وفداً أوكرانياً زار تركيا الأسبوع الماضي وأثنى على برنامج شهادة السياحة الآمنة ووصفه بأنه "ناجح". وأضاف: "لدينا أيضاً مشروع مماثل مع روسيا" مشيراً أن الوفد الروسي قد يصل في الأسابيع المقبلة.

وأكد بالقول: "نستضيف في تركيا وفوداً من بعض الدول ونعرض لهم ممارساتنا الصحية والإجراءات التي اتخذناها" مضيفاً أنهم زادوا الإجراءات في تركيا وقدموا بعض الإضافات على البرنامج في الخارج خلال العام الماضي.

وقال "ألب أصلان" إن وصول السياح إلى تركيا مستمر وإن كان قليلاً في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن السياح الروس مقيدون حالياً بالسفر إلى تركيا، بينما تستمر القيود في الدول الأوروبية أيضاً.

وأضاف: "مع ذلك لدينا زوار من أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وبعض الدول الأخرى بأعداد محدودة للغاية".

وذكر "ألب أصلان" أن وزارة الثقافة والسياحة التركية استضافت مؤخراً وفداً برئاسة "أولكسندر تكاتشينكو" وزير الثقافة والإعلام في أوكرانيا فضلاً عن استضافة السفراء الأجانب والمتخصصين في مجال السياحة والصحفيين من ألمانيا، كما عرضت متطلبات برنامج شهادة السياحة الآمنة في موقعها الرسمي على الانترنت.

وشدد على أن الوفد الأوكراني غادر تركيا بارتياح كبير، وأن أوكرانيا واحدة من الأسواق المهمة لتركيا.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي يتم تعزيز أهمية كل سوق على حدة خاصة في الفترة التي تفرض فيها روسيا قيوداً على الرحلات الجوية.

وأوضح بالقول: "زار تركيا أكثر من 1.5 مليون سائح أوكراني عام 2019. وجاء إلى البلاد بالرغم من الظروف الوبائية العام الماضي، حوالي 1 مليون زائر أوكراني. ونحن بدورنا أظهرنا لهم الإجراءات المعمول بها في المرافق السياحية ولا يزال السوق الأوكراني مفتوحاً ولا يزال الزوار مستمرون في التوافد".

وأكد "ألب أصلان" أن برنامج الشهادة في تركيا حاز على تقدير ليس فقط من أوكرانيا بل من دول العالم أيضاً.

وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق تعليق معظم الرحلات الجوية مع تركيا رغم أنها الوجهة المفضلة لملايين السياح الروس، وذلك في الفترة من 15 أبريل/نيسان إلى 1 يونيو/حزيران بسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس المستجد. ومنذ ذلك الحين سارع ممثلو الصناعة إلى مراجعة قرار تقييد الطيران، لأن هذه الخطوة تؤثر على السياح أيضاً.

في غضون ذلك، قالت "مايا لوميدزي" رئيسة الرابطة الروسية لمنظمي الرحلات السياحية لوكالة أنباء الأناضول، إن السياح الروس ما زالوا ملتزمين بخططهم لقضاء العطلات في المنتجعات التركية بالرغم من قيود الرحلات الجوية.

وأن معظم السياح على الرغم من إلغاء خططهم لشهري أبريل/نيسان ومايو/أيار، لم يغيروا وجهاتهم وينتظرون مواعيد أخرى للذهاب إلى تركيا. مؤكدةً أن حوالي 530 ألف سائح روسي حجزوا رحلات إلى تركيا.