مع إعفائهم من الحظر.. السياح الأجانب يستمتعون بأوقاتهم في "الجنة البيضاء" غربي تركيا

يستمتع المصطافون من السياح الأجانب بموقع التراث العالمي لليونسكو "باموكالي" الواقع في ولاية "دينيزلي" غرب تركيا والمعروف باسم "الجنة البيضاء"، وذلك بسبب إعفائهم من الخضوع للحظر المفروض في البلاد منذ أكثر من أسبوعين.

ويأمل قطاع السياحة التركي أن تقلل الإجراءات الحالية المتخذة لتخفيف انتشار وباء كوفيد-19 من عدد الإصابات وتمهد الطريق أمام السياح لزيارة البلاد.

وحول الموقع الشهير تحدث رئيس اتحاد السياحة المحلية وإدارة الفنادق "غازي مراد شان" قائلاً:"لقد بدأ تشغيل الإضاءة الليلية في الموقع، وبحوالي شهر إلى شهرين سيقضي ضيوفنا وقتاً أطول بكثير في باموكالي ويزيدون أيام إقامتهم".

وأضاف "شان":"وهكذا ستصبح باموكالي مكاناً مفضلاً أكثر وأكثر".

وتحظى الينابيع الطبيعية التي تقع بالقرب من مدرجات الحجر الجصي الأبيض، بشعبية خاصة بين السياح. ويعود تاريخ هذه البحيرة إلى "هيرابوليس" القديمة حين تشكل حوضها طبيعياً بعد انهيار سلسلة من الصخور في زلزال عام 692 بعد الميلاد، مما تسبب في تراكم المياه الحرارية وتشكيل البحيرة الطبيعية.

وعلى مدار العام تقدم البحيرة لزوارها تجربة فريدة بمياهها التي تتمتع بدرجة حرارة ثابتة عند 36 درجة مئوية، بالإضافة إلى إمكانية المشي داخل المياه بأقدام حافية للاستفادة من الينابيع الساخنة على طول المدرجات، والتي تتصف بفوائد شافية لأمراض القلب والأوعية الدموية والروماتيزم والجلد والأعصاب، وكذلك تخفف هذه المياه من الاضطرابات المعوية عند تناولها.

يذكر أن تركيا فرضت إغلاقًا كاملاً هو الأكثر صرامةً حتى الآن، يمتد من 29 أبريل/نيسان حتى 17 مايو/أيار لوقف انتشار العدوى. وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي في برلين يوم 6 مايو/أيار أن جميع العاملين في قطاع السياحة التركي سيتم تطعيمهم ضد كوفيد-19.