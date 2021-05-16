"تورك أوغلو".. مقصد عشاق الطبيعة في مرعش التركية

تقدم منطقة "تورك أوغلو" في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، مشاهد خلابة لأولئك الذين يرغبون في قضاء أوقاتهم مع الطبيعة والتاريخ.

وتجذب منطقة تورك أوغلو التي تبعد عن مركز الولاية حوالي 20 كيلومترًا، أولئك الذين يبحثون وجهات سياحية بديلة، سيما أنها تتميز بطبيعتها البكر وتحتوي على آثار لعشرات الحضارات.

منطقة تورك أوغلو التي تحتضن أيضًا بحيرة غفور الواقعة على أكبر طرق هجرة الطيور في العالم، تمضي قدما لتصبح النجم الساطع في منطقتها من الناحية السياحية.

وبفضل الخدمات التي وفرتها بلدية قهرمان مرعش للمنطقة، باتت تورك أوغلو مكانا سياحيا يجذب الفنانين وشركات الدعاية لتصوير مسلسلاتهم وإعلاناتهم.

ومنطقة تورك أوغلو التي تبهر زوارها بجمالها المميز كل موسم، تنتظر ضيوفها الذين يرغبون في تجربة سياحية تاريخية وطبيعة معًا.

وفي تصريح للأناضول قال رئيس بلدية المنطقة عثمان أوكوموش، إن تورك أوغلو تستضيف سنويا محبي الطبيعة من الولايات المجاورة مثل هطاي وعثمانية وغازي عنتاب وكليس.

وأضاف أن المنطقة مليئة بالآثار التاريخية التي تعود إلى حقب مختلفة وحضارات متنوعة، إلى جانب جمالها الطبيعي المكون من الأشجار والأنهار والشلالات.

وتابع قائلا: "تستمر منطقتنا في جذب انتباه ضيوفنا بهوائها النظيف وهضابها ومياهها الجليدية وآثارها التاريخية الموجودة في كل زاوية، ويمكن لضيوفنا أيضا الاستمتاع والإقامة بمنتجعاتنا".