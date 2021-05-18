تركيا وروسيا تضعان خطة عمل للسياحة الآمنة

صرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي "تاتيانا غوليكوفا" الاثنين أن تركيا وروسيا تضعان اللمسات الأخيرة على خطة عمل تضمن تدفق السياحة بين البلدين بأمان.

وفي بيان مكتوب لها حول لقاء الوفد التركي في العاصمة موسكو، أشارت "غوليكوفا" إلى أنه سيتم إجراء مشاورات بين وكالة الصحة العامة الروسية والمؤسسات التركية ذات الصلة بشأن الإجراءات المتخذة ضد كوفيد-19.

وقالت "غوليكوفا" إن الوفد الروسي سيزور تركيا قريباً لتقييم استئناف الرحلات الجوية بين البلدين وتفقد الاحتياطات التي تتخذها المراكز السياحية في البلاد.

وأضافت: "اتفقنا على وضع خطة عمل بشأن شروط الزيارات المتبادلة للسياح. وسيضمن هذا القرار حماية السائحين الروس في المنتجعات السياحية التركية".