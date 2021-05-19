أنطاليا.. الوجهة السياحية الأولى والمفضلة للسياح الروس

تربع السياح الروس على رأس قائمة الأجانب الوافدين إلى ولاية أنطاليا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وقد تجاوز عددهم 296 ألفا سائح.

وتجذب أنطاليا، عاصمة السياحة التركية المطلة على البحر المتوسط، السياح من مختلف بلدان العالم، بفضل رمالها الذهبية وبحرها الجميل ومبانيها التاريخية وطبيعتها الخلابة.

وتشير بيانات لوزارة الثقافة والسياحة التركية، الأربعاء، أن ما يزيد على 445 ألف سائح أجنبي، قصدوا أنطاليا بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان 2021، رغم تفشي جائحة كورونا عالميا، وتأثيرها السلبي على قطاع السياحة.

وأوضحت أن عدد الزوار الروس، من المجموع الكلي المذكور سابقا، وصل 296 ألفا و131 سائحا.

وأشارت أن أنطاليا من أهم الوجهات السياحية المهمة في العالم، وللروس على وجه الخصوص، بسبب توفر خدمات السياحة الآمنة والصحية في نطاق "برنامج شهادة السياحة الآمنة"، للوقاية من كورونا، وهو ما يميز تركيا عن غيرها من الدول.

وأضافت أن روسيا حلت في المرتبة الأولى من حيث عدد السياح الوافدين منها، تلتها ألمانيا في المرتبة الثانية وأوكرانيا في المرتبة الثالثة.