"الجنة المخفية".. داليان التركية تحظى بإعجاب ممثلي وكالات السفر والمدونين الأوكرانيين

تتميز منطقة داليان بولاية موغلا جنوب غربي تركيا، بسحر شواطئها ورمالها، بالإضافة إلى جمال الطبيعة وثرائها التاريخي.

وتواصل الولاية جهودها للتعريف بالمنطقة لجذب عدد أكبر من السياح الأوكرانيين.



وتقع داليان على ساحل قناة تربط بين بحيرة كويجييز والبحر المتوسط.

ولاقت المنطقة إعجابًا كبيرًا من قبل مجموعة من السياح الاوكرانيين، مؤلفة من ممثلي وكالات السفر والعاملين بالسياحة إضافة إلى صناع محتوى باليوتيوب ومدونين وكتاب.

وتم استضافة المجموعة بهدف الترويج، واصطحبوا بجولة في قناة داليان التي تشبه المتاهة، ومدينة كاونوس القديمة وشاطئ إيزتوزو الذي يُعد من أفضل المناطق المحمية المفتوحة في أوروبا. كما زارت المجموعة ينابيع كويجييز سلطانية الكبريتية.



وقام الأوكرانيون بالسباحة في إيزتوزو والتقاط صور تذكارية أمام المقابر الصخرية التي يبلغ عمرها حوالي 2400 عام، وزاروا ينابيع المياه الكبريتية واستمتعوا بمياهها الشافية وبحمامات الطين.



والتقط ممثلو وكالات السفر صورا فوتوغرافية للأماكن المستهدفة، مع تدوين الملاحظات عليها، في حين قام صناع المحتوى باليوتيوب والمدونون ممن لديهم أعدادا كبيرة من المتابعين بمشاركة الصور التي التقطوها على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.



وقد ساهمت هذه المشاركات في الترويج للمنطقة إذ حازت على الكثير من الإعجاب، ولفتت الانتباه إلى المنطقة خلال مدة قصيرة.



- التعريف بداليان بطريقة أكثر فاعلية



وفي حديث للأناضول قال أندريه أومانتس المسؤول بإحدى وكالات السفر الأوكرانية إن داليان تتميز بطابعها الراقي الخاص.



وأضاف أن الشعب الأوكراني أصبح يفضل فنادق "البوتيك" والموجودة في رحاب الطبيعة وذلك بعد تفشي وباء كوفيد- 19، وأنهم جاءوا إلى داليان للترويج لها في أوكرانيا.



وأعرب أومانتس عن إعجابه الشديد بطبيعة المنطقة وتاريخها وشواطئها وموقعها ووصفها بأنها "جنة مخفية في تركيا"، مضيفا أن كل نقطة في المنطقة لها جمالها وسحرها الخاص وتأثيرها المختلف على الزوار.



ولفت أومانتس إلى إنها المرة الأولي التي يزور فيها منطقة داليان وتركيا بشكل عام، وتابع " في السابق كانت كبادوكيا وجهة مفضلة ورائجة لدى الأوكرانيين، ولكني أرى أن داليان ستصبح هي الوجهة السياحية الرائجة لديهم في الفترة المقبلة.



- مكان مثالي لقضاء عطلة مميزة



وقالت يانا ريانسكا إحدى أفراد المجموعة ولديها عدد كبير من المتابعين في أوكرانيا إنها جاءت إلى تركيا قبل ذلك حوالي 20 مرة وقامت بزيارة العديد من المدن مثل ماردين وإسطنبول وغازي عنتاب وكابادوكيا.



وأضافت ريانسكا أنها تأثرت كثيراً بجمال وسحر داليان، لأنها تتميز بطابع خاص وتعد مكاناً مثالياً وفريداً لقضاء العطلة.



وأعربت عن إعجابها الشديد واندهاشها لجمال شاطئ إيزتوزو، وسلاحف كاريتا كاريتا البحرية، وطبيعة وتاريخ المنطقة، إضافة إلى تأثرها بجودة الطعام وكرم الضيافة، مشيرة إلى أن داليان مكان مناسب لقضاء عطلة آمنة في فترة انتشار الوباء.



- السوق الأوكراني مهم



أما علي مرشد ياغمور رئيس اتحاد العاملين بالسياحة والفنادق بداليان فقال إن ممثلي الوكالات والمدونين الأوكرانيين سيشاركون في جولة مدتها ستة أيام في داليان وغوجك وفتحية ومرمريس.



وأوضح ياغمور أن هناك عائلات روسية وأوكرانية جاءت إلى المنطقة في فترة الشتاء بسبب إغلاق الأماكن الأخرى جراء انتشار الوباء.

وذكر أن السوق الاوكراني مهم للغاية للسياحة التركية، ولذلك نظمت شركة "أناضولو جيت" للطيران رحلات جوية من كييف وأوديسا وأربع مدن أوكرانية أخرى.



وأشار إلى أن الضيوف الأوكرانيين أعجبوا كثيرًا بداليان، مما يُعد أملاً وبشرى لموسم سياحي جيد.



ونوه ياغمور الى أن ما شاركه المدونون من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أتاح الفرصة لكثير من الأوكرانيين للتعرف على المنطقة عن قرب، وأن هناك مجموعة أوكرانية أخرى سوف تزور المنطقة قريبًا للترويج لها، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات ستساهم في تنشيط السياحة في المنطقة الى حد كبير.