واديقانلي بوفت.. جوهرة سياحية بمرعش التركية

ينتظر وادي "قانلي بوفت" في قضاء أندرين التابع لولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، زواره المحليين والأجانب، مع عودة الحياة لطبيعتها بعد تراجع جائحة كورونا.

ويبعد الوادي الضيق الذي يتمتع بجمال طبيعي ونهر برّاق، عن مركز الولاية 90 كيلو مترا.

وبفضل نباتاته المتنوعة وبيئته الهادئة وتدفق المياه من الصخور وأصوات العصافير، يوفر الوادي جوًا رائعًا لمحبي الطبيعة.

وخلال السنوات الأخيرة بات الوادي مقصد الزوار المحليين من الولايات المجاورة.

ويستعد الوادي لاستقبال زواره مجددا، مع بدء مرحلة إعادة الحياة إلى طبيعتها إثر تراجع وتيره تفشي فيروس كورونا.

وفي تصريح للأناضول قال رئيس بلدية قضاء أندرين أحمد دوغان، إن الوادي بات في السنوات الأخيرة أحد الوجهات السياحية البارزة في القسم الجنوبي لتركيا.

وأضاف قائلا: "يستطيع الزائر هنا مشاهدة أنواع عديدة من الأشجار التي ينعكس خضارها على لون الماء، ونلاحظ في الآونة الأخيرة إقبالا كبيرا على القضاء بفضل جمال الوادي".

وأردف: "عدد سكان قضاء أندرين يصل إلى 35 ألفا، لكننا نستقبل سنويا نحو 150 ألف زائر، ونعتقد أن يزيد هذا العدد الصيف القادم، لأن السياح باتوا يفضلون قضاء عطلتهم في الطبيعة والأماكن قليلة السكان".