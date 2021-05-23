300 ألف من العاملين بالقطاع السياحي في تركيا تلقوا لقاحات كورونا

أعلن نائب وزير الثقافة والسياحة في تركيا، نادر ألب أصلان، تطعيم حوالي 300 ألف عامل (ثلثي) في القطاع السياحي بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، استعدادا لاستقبال الموسم السياحي.

وأكد ألب أصلان أن الوزارة تعمل على تطعيم كافة العاملين في القطاع السياحي بنهاية يونيو/ حزيران المقبل.

وأشار إلى أن ولاية أنطاليا (جنوب) عاصمة السياحة في البلاد، احتضنت (السبت) فعالية عن "السياحة الآمنة" في ظل تداعيات الوباء على الصعيد العالمي.

وأكد أن القائمين على القطاع السياحي في تركيا، قدموا لرؤساء بعثات 90 دولة إحاطات واسعة عن "شهادة السياحة الآمنة" المتبعة في تركيا.

وأضاف أنه تم إطلاع رؤساء البعثات الأجنبية على جوانب السياحة الآمنة، وتوفير عطلة آمنة للسياح الأجانب في تركيا.

ولفت إلى أن عمليات تطعيم عاملي القطاع السياحي في تركيا بدأت في أبريل/ نيسان الماضي، حيث إنه جرى تطعيم حوالي 300 ألف شخص يمثلون ثلثي العاملين في هذا القطاع، مبينا أن كافة عاملي القطاع سيتلقون اللقاحات بنهاية يونيو/ حزيران المقبل.

ويتضمن برنامج "شهادة السياحة الآمنة" مجموعة من التدابير المقترحة لتطبيقها على كافة المواطنين والزوار الأجانب الذين يقضون عطلتهم في تركيا.

وبموجب البرنامج، تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والسياحة ومؤسسات دولية متخصصة، بمنح شهادات تؤكد التزام الفنادق والمطاعم والمنتجعات بمعايير السلامة من انتشار كورونا.