لسياحة أكثر أمناً.. المنشآت السياحة في تركيا تخضع لرقابة شركات عالمية

صرح رئيس اتحاد مالكي الفنادق في تركيا أن جميع المنشآت السياحة في تركيا تخضع لرقابة شركات عالمية مستقلة، وذلك للحصول على "شهادة السياحة الأمنة".

وأوضح سروري تشوراباتير في تصريح صحفي، الاثنين، أن التدابير الوقائية من فيروس كورونا لدى جميع الفنادق والمطاعم والمطارات ووسائل النقل، تخضع لرقابة شركات عالمية مختصة في مجال تقييم الوقاية.

وأضاف أن كافة المؤسسات السياحية في تركيا تطبق برنامجا وقائيا شاملا وشفافا بغية الحفاظ على سلامة موظفيها والسياح الوافدين إلى مرافقها.

وأشار أن برنامج "شهادة السياحة الآمنة"، الذي تم إعداده بمشاركة جميع العاملين في قطاع السياحة وبرعاية وزارة الثقافة والسياحة، بات مثالا للعديد من البلدان حول العالم.

ولفت إلى أن جميع المنشآت السياحية في تركيا تولي أهمية بالغة للنظافة ومبدأ التباعد الاجتماعي، لتوفير البيئة المناسبة للسياح لقضاء عطلتهم بأمان وسلام.

وتابع: "رغم الحظر المفروض بسبب كورونا، توافدت إلى تركيا أعداد كبيرة من السياح الأجانب خلال الفترة الأخيرة وعادوا إلى بلدانهم مسرورين وممتنين من التدابير الوقائية التي شاهدوها في منشآتنا".

ويتواصل انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في عموم تركيا بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك الإغلاق الكامل.

وشهدت تركيا مرحلة "الإغلاق الكامل" بين 29 أبريل/ نيسان و17 مايو/ أيار 2021، في إطار تدابير مواجهة كورونا.